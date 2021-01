Juventus do velike zmage, Milan nič več neporažen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je bilo zelo pestro na italijanskih zelenicah. Na derbiju 16. kroga je Juventus s 3:1 ugnal vodilni in do tega kroga neporaženi Juventus. V Bergamu sta se pred tem udarila velika prijatelja Josip Iličić in Jasmin Kurtić, oba sta začela v začetnih enajstericah Atalante in Parme, gladke zmage s 3:0 pa so se veselili nogometaši Atalante. Samir Handanović je z Interjem neuspešno naskakoval skok na prvo mesto v Genovi, kjer je bila Sampdoria brez poškodovanega Nika Prelca, boljša z 2:1, brez točk pa je ostala tudi Genoa Mihe Zajca pri Sassuolu.

Nogometaši Atalante so danes zanesljivo premagali Parmo s 3:0 (1:0). Slovenski reprezentant Josip Iličić je za domačo zasedbo iz Bergama igral do 58. minute in prispeval podajo pri prvem golu kolumbijskega napadalca Luisa Muriela v 15. minuti.

Juventus do velike zmage

Zvečer je sledila velika poslastica kroga, derbi med vodilnim Milanom in branilcem naslova Juventusom. Juventus je slavil s 3:1 in tako Milanu prizadejal prvi poraz ter zaostanek za rdeče-črnimi znižal na sedem točk (z odigrano tekmo manj). Stara dama je po silovitem pritisku povedla v 18. minuti, po lucidni asistenci Paula Dybale je zadel Federico Chiesa. Ista naveza je v polnem sijaju zablestela v 62. minuti, Chiesa pa je z natančnim strelom še drugič na tekmi ukanil komaj 21-letnega italijanskega reprezentančnega vratarja Gianluigija Donnarummo. Piko na i je v 76. minuti postavil ameriški rezervist Weston McKennie. Za gostitelje je edini gol dosegel Davide Calabria v 41. minuti.

Federico Chiesa je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Rdeče-črni so v 16. krogu doživeli šele prvi poraz v tej sezoni. Do tega kroga so bili celo edina ekipa iz petih najmočnejših lig na svetu, ki v tej sezoni še ni doživela poraza. Pred drugim Interjem ima zdaj Milan še točko prednosti.

Pri gostiteljih je kljub optimistični objavi videoposnetka na socialnih omrežjih, na katerem je zatresel mrežo na treningu, vse skupaj pa podnaslovil z odštevanjem časa (tik-tok, tik-tok) in tako razvnel domišljijo navijačev, manjkal Zlatan Ibrahimović. 39-letni Šved je v tej sezoni na šestih tekmah dosegel kar 10 zadetkov, nato pa se 22. novembra poškodoval na gostovanju v Neaplju. Poškodba mišice še ni povsem zaceljena.

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

Osrednjo moč domačega napada bi morala sestavljati 21-letni Portugalec Rafael Leao in Hrvat Ante Rebić, a jo je gostiteljem zagodlo zdravje. Na zadnjem testiranju za novi koronavirus je "padel" Dalmatinec, poleg njega pa je bil pozitiven tudi reprezentant Bosne in Hercegovine Rade Krunić. Proti Juventusu bi se oba znašla v začetni enajsterici, tako pa nista mogla pomagati soigralcem, ampak preživeti 10 dni v samoizolaciji.

Zlatan Ibrahimović je današnji derbi spremljal s tribun in navijal za soigralce. Foto: Reuters

Juventus, ki ga vodi nekdanji as Milana Andrea Pirlo, je vknjižil osmo zmago v sezoni. Pri Juventusu v tej sezoni izstopa Cristiano Ronaldo, ki pa se tokrat ni vpisal med strelce. CR7 je sicer v ekipi pogrešal Kolumbijca Juana Cuadrada, okuženega s covid-19, pri domačih v zvezni vrsti ni bilo kaznovanega Sandra Tonalija.

Stari dami je poleg Ronalda v napadu pomagal Paulo Dybala, saj se Alvaro Morata otepa zdravstvenih težav. Dybala se je izkazal in asistiral ob dveh zadetkih.

Italijansko prvenstvo, 16. krog: Sreda, 6. januar:

Cagliari : Benevento 1:2 (1:2)

Joao Pedro 20.; Sau 41., Tuia 44. R. K.: Nandez 85./Cagliari. Atalanta : Parma 3:0 (1:0)

Muriel 15., Zapata 49., Gosens 61.

Iličić (Atalanta) je igral do 58. minute; Kurtić (Parma) je igral celo tekmo. Bologna : Udinese 2:2 (2:1)

Tomiyasu 19., Svanberg 40.; Pereyra 34., Arslan 90.+2. R. K.: Svanberg 47./Bologna. Crotone : Roma 1:3 (0:3)

Golemić 71.; Mayoral 8., 29., Mkhitaryan 35./11m. Lazio : Fiorentina 2:1 (1:0)

Caicedo 6., Immobile 75.; Vlahović 88./11m. Sampdoria : Inter 2:1 (2:0)

Candreva 23./11m, Keita 38.; de Vrij 65.

Sanchez (Inter) je v 12. minuti zapravil 11m.

Handanović (Inter) je branil celo tekmo. Sassuolo : Genoa 2:1 (0:0)

Boga 52., Raspadori 83.; Shomurodov 64.

Zajc (Genoa) je igral do 82. minute. Torino : Verona 1:1 (0:0)

Bremer 84.; Dimarco 67. Napoli : Spezia 1:2 (0:0)

Petagna 58.; Nzola 68./11m, Pobega 82. R. K.: Ismajli 77./Spezia. Milan : Juventus 1:3 (1:1)

Calabria 41.; Chiesa 18., 62., McKennie 76.