Huda poškodba Neymarja, pri PSG se bojijo najhujšega #video

Parižani so v nedeljo zvečer doživeli dvojni šok. Ne samo, da so prvič po 13 letih doma izgubili proti Lyonu, najverjetneje so za dalj časa izgubili tudi Neymarja, ki mu je po brezkompromisnem štartu Thiaga Mendesa grdo obrnilo gleženj. Brazilec je v hudih bolečinah klical na pomoč, zdravniško osebje pa ga je na koncu na nosilih odneslo s terena. Mendes se je res da sprva dotaknil žoge, a po ogledu VAR mu je glavni sodnik tekme Benoit Bastien za nespametno posredovanje, ki se je končalo s poškodbo, pokazal rdeč karton.

Štart Thiaga, ki je po ogledu VAR pordečel:

HORRIBLE foul by Thiago Mendes on Neymar.



Neymar left the game crying on a stretcher 😢 pic.twitter.com/8LjdSlmx74 — Moleque Neymar (@Neymoleque) December 13, 2020

Kako huda je poškodba Brazilca, za zdaj še ni znano. Govori se o hujšem zvinu gležnja, a viru blizu kluba niso optimistični, navaja ESPN. Glede na to, kako mu je nakrenilo gleženj, so zagotovo nastradale tudi vezi v skočnem sklepu, ne bi pa se čudili, če je počila tudi kakšna kost. Več bo torej znanega danes dopoldne, ko bo nesrečni Brazilec opravil vse podrobne preiskave. Po najhujšem scenariju bi moral Brazilec tudi na operacijo, sezona pa bi bila zanj bolj ali manj že zaključena.

Pri PSG je bil že trikrat huje poškodovan

Za Neymarja, ki je bil v odlični formi, na zadnjih šestih tekmah je dosegel sedem zadetkov in bil glavni razlog, da se je PSG uvrstila v izločilne boje lige prvakov, bi znala biti to še četrta večja poškodba, od kar je leta 2017 iz Barcelone prestopil za rekordnih 222 milijonov evrov.

Prvič je bilo to februarja 2018, ko je izpustil kar 16 tekem, natančno leto pozneje, januarja 2019 pa še dve tekmi več. Obakrat si je zlomil stopalno kost. Tretjo poškodbo je utrpel poleti 2019, ko je bil zaradi poškodb ligamentov na desnem gležnju odsoten skoraj tri mesece.

