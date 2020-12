Skoraj popoln hrvaški teden Simona Rožmana

V derbiju 15. kroga hrvaškega prvenstva je bilo vse v znamenju nedeljskega derbija na Reki, kjer sta se udarila Rijeka in 21-kratni hrvaški prvak Dinamo, ki v tej sezoni navdušuje tudi v ligi Europa, v kateri se je z zgolj enim prejetim golom na šestih tekmah suvereno uvrstil v nadaljnje tekmovanje.

Dinamo je v tem slogu začel tudi tekmo na Reki in že v prvi minuti prišel do vodstva, ko je za goste zadel Luka Ivanušec. Že do konca prvega polčasa je Rijeka prišla do preobrata in vodila z 2:1. Najprej je v polno meril izkušeni hrvaški vezist Nino Galović, potem je še tretjič na zadnjih štirih tekmah zadel Luka Menalo, ki je lani navduševal v majici Olimpije. Rijeka, pri kateri zaradi zdravstvenih težav tudi tokrat niti na klopi ni bilo slovenskega vezista Adama Gnezde Čerina, je vodila vse do 82. minute, ko je za Dinamo zadel danski branilec Rasmus Lauritsen in postavil končni izid.

Dinamo, ki hrvaški prvak v zadnjem desetletju ni bil samo enkrat, ko mu je naslov iz rok prav z Rijeko izmaknil Matjaž Kek, je na vrhu lestvice tudi trenutno. Vodi z enakim številom točk, a z dvema tekmama manj, kot jih ima Osijek (ob pomoči Damjana Boharja in Maria Jurčevića je v tem krogu nepričakovano z 1:4 klonil pri Gorici).

Simon Rožman, ki je imel z Rijeko na začetku številne težave z okužbami z novim koronavirusom, je do zdaj odigral še dve tekmi manj od Dinama, za njim pa zaostaja za okroglih deset točk.