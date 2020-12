Noro, kaj uspeva Rožmanu na Hrvaškem!

Mladi slovenski strateg Simon Rožman ostaja strup za splitski Hajduk. Rijeko je popeljal že do četrte zaporedne zmage na prestižnem jadranskem derbiju. Gostje so bili na razmočeni zelenici Poljuda – igralce sta v nedeljo ves čas ovirala močan naliv in veter – boljši z 2:1, odločilni zadetek za sladko zmago Rijeke pa je v 69. minuti dosegel donedavni ljubljenec navijačev Olimpije Luka Menalo.

To ni več naključje. Odkar vodijo Rijeko slovenski nogometni trenerji, je nesporna kraljica jadranskih derbijev. Matjaž Kek se je v dobrih petih letih, kolikor je vodil Rečane in z njimi pisal zelo uspešno zgodovino, s Hajdukom pomeril 21-krat, a je praznih rok ostal le enkrat! Izgubil ni niti enega gostovanja v Splitu, edini poraz je doživel na domačem dvoboju na Rujevici, vknjižil pa kar 13 zmag.

Z odličnimi rezultati na jadranskih derbijih je izstopal že Matjaž Kek, ki je kot trener Rijeke premagoval tudi rojaka Marijana Pušnika. Foto: Vid Ponikvar

Ko je zdajšnjega selektorja Slovenije nasledil Igor Bišćan, je Hajduk po sušnih letih končno dočakal prvo zmago nad Rijeko na Poljudu (4:0), ko pa je nekdanjega trenerja Olimpije lani nasledil Simon Rožman, so Dalmatinci ponovno obsojeni na neuspeh. Štorčan ima za zdaj odlično statistiko na jadranskih derbijih. V nedeljo se je proti Hajduku v hrvaškem prvenstvu pomeril četrtič in se razveselil še četrte zmage! Skupna razlika v zadetkih na omenjenih tekmah znaša 11:4, kar tri od štirih zmag pa je dosegel v Splitu, tako da je vrednost njegovega podviga še toliko večja.

Zmagovalca odločil nekdanji zmaj

Občasni reprezentant BiH Luka Menalo, sicer rojen v Splitu, se je v prejšnji sezoni dokazoval v dresu Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V nedeljo, ko se je v Splitu igral 95. jadranski derbi med Hajdukom in Rijeko, so bili gostje na praznem Poljudu boljši z 2:1. Vreme ni bilo naklonjeno nogometašem. Močan naliv in veter sta povzročala ogromno preglavic. Na začetku so se bolje znašli gostitelji, ki so v 10. minuti prek Mija Caktaša z bele točke prešli v vodstvo, a je Stjepan Lončar, zvezni igralec iz Bosne in Hercegovine, še pred koncem prvega dela izenačil na 1:1.

Njegov ''rojak'' Luka Menalo je v 69. minuti po hitrem protinapadu in natančnem udarcu poskrbel za popoln preobrat. V igro je vstopil le 10 minut pred tem, nato pa s strelskim prvencem v hrvaškem prvenstvu v tej sezoni zagotovil Rijeki prestižno zmago. Menalo je nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije. V prejšnji sezoni je kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama navduševal v zeleno-belem dresu, v tej sezoni pa so ga hrvaški prvaki kot posojenega igralca ''darežljivo'' odstopili tekmecu s Kvarnerja.

Najmlajši premagal najstarejšega

Rožman je v prejšnji sezoni z Rijeko osvojil hrvaški pokal, v tej pa jo popeljal v skupinski del evropske lige. Foto: Reuters Rijeka je tako le tri dni po odmevnem remiju v evropski ligi proti Real Sociedadu (2:2) ponovno spravila navijače v dobro voljo. Rožman podobno kot v San Sebastianu zaradi poškodbe mišice ni mogel računati na pomoč slovenskega reprezentanta Adama Gnezde Čerina.

38-letnemu Štorčanu je uspel velik podvig, hrvaški športni dnevnik Sportske novosti je zapisal, kako je najmlajši trener hrvaškega prvenstva v spopadu strategov premagal 28 let starejšega Bora Primorca, dolgoletnega pomočnika Arsena Wengerja pri londonskem Arsenalu, ki je prejšnji mesec sedel na vročo klop splitskega kluba.

Hrvaški mediji so poudarili, kako je Primorac takrat, ko se je v Sloveniji rodil bodoči trener Domžal in Celja, že igral za francoski Lille. V nedeljskem derbiju mu tudi bogate izkušnje niso pomagale do tega, da bi prekinil neverjeten niz uspešnosti Rožmana na jadranskih derbijih.

Slovenski trener je poskrbel za njegov prvi poraz, odkar vodi Hajduk, Rijeka pa se je na lestvici povzpela na četrto mesto. Če bo uspešna še na številnih prestavljenih tekmah, bi se lahko prebila še bližje vrhu!

Hrvaško prvenstvo, trenutna lestvica:



1. Osijek 30 točk (14 tekem)

2. Dinamo Zagreb 29 (12)

3. Gorica 23 (12)

4. Rijeka 19 (10)

5. Hajduk Split 17 (12)

…