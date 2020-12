Pravljica Slovenca na Hrvaškem se nadaljuje #video

Neverjeten niz Osijeka se nadaljuje. Odkar ga je v začetku septembra prevzel Nenad Bjelica in v klub privabil dva slovenska reprezentanta, prišla sta Mario Jurčević in Damjan Bohar, je prvoligaški klub iz Slavonije, podprt z madžarskim kapitalom, nepremagljiv. V prvenstvu je odigral 11 tekem, vknjižil kar devet zmag, dvakrat pa se tekmecem razšel z neodločenim rezultatom, ko je gostoval pri Hajduku v Splitu in na Reki pri izbrancih Simona Rožmana. Z odličnimi rezultati se je hitro vzpenjal po lestvici in celo prevzel vodstvo.

Z novo zmago, v soboto je v Osijeku po novem zadetku Boharja padel Varaždin (1:0), je prednost pred drugouvrščenim zagrebškim Dinamom povišal na štiri točke, a je od modrih, za katere nastopa tudi Petar Stojanović, tudi odigral tri tekme več.

Zadetek Damjana Boharja proti Varaždinu:

Bohar se je v tej sezoni v dresu Osijeka vpisal med strelce že trikrat, po zmagi nad Varaždinom, ki se je izkazal za zahtevnega in borbenega tekmeca, pa je po tekmi povedal: ''Vsi tekmeci igrajo proti nam na polno, a se zelo dobro kosamo s pritiskom. Zmagali smo z 1:0 in si zaslužili tri točke,'' je za klubsko TV povedal slovenski krilni napadalec, ki je v polno zadel v 50. minuti, ko je izkoristil lepo podajo Argentinca Ramona Miereza.

''Vesel sem za zadetek, je pa res, da bi moral proti koncu zabiti še za 2:0. Je pa že tako bolje, da ostane še kakšen zadetek za Gorico,'' je bil po srečanju dobro razpoložen nekdanji nogometaš Maribora in Mure, ki je v izdihljajih srečanja zapravil zelo zrelo priložnost za podvojitev vodstva. Odigral je vso tekmo, podobno velja tudi za njegovega rojaka Jurčevića, ki tako ostajata ''slovenski'' hit hrvaškega prvenstva. Osijek v naslednjem krogu čaka zelo zahtevno srečanje, gostovanje pri tretjeuvrščeni Gorici.

Rožmana čaka jadranski derbi

Zagrebški Dinamo, ki si je v četrtek zagotovil napredovanje in evropsko pomlad v ligi Europa, bo v 14. krogu na delu v nedeljo, ko bo gostoval v Koprivnici pri Slavenu, kjer opravlja vlogo pomočnika trenerja nekdanji up slovenskega nogometa Sandro Bloudek. Derbi kroga bo sicer na splitskem Poljudu, kjer bo potekal jadranski derbi med Hajdukom in Rožmanovo Rijeko.