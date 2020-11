Na Hrvaškem odmeva čudež ''slovenskega'' Osijeka #video

V velikem derbiju 12. kroga hrvaškega prvenstva je Osijek v soboto izkoristil prednost domačega igrišča in z 2:0 premagal zagrebški Dinamo. To je prvi poraz hrvaških prvakov v tej sezoni, zasluge zanj pa imata tudi slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević, ki sta odigrala vso tekmo. Ljubljančan je prispeval asistenco za drugi zadetek.

Nepremagljivosti zagrebškega Dinama je konec. Branilci hrvaškega naslova so v soboto ostali praznih rok v Slavoniji. Proti Osijeku, ki je s tem zaostanek za vodilnim Dinamom razpolovil na tri točke, so izgubili z 0:2. To je bilo sladko maščevanje Nenada Bjelice, ki je še v prejšnji sezoni blestel na trenerskem položaju modrih, nato pa po sporu z vodstvom, takratni športni direktor Zoran Mamić je zdaj tudi trener "modrih", zapustil Zagreb. Bjelica, sicer Osiječan, je poleti presenetil z odločitvijo, da bo prevzel Osijek. Odkar je njegov trener, so belo-modri na osmih srečanjih osvojili kar 22 točk. Sedemkrat so zmagali, remizirali pa na Poljudu s Hajdukom.

Nenad Bjelica je z Osijekom zadal nekdanjim varovancem prvi poraz v tej sezoni. Foto: Sportida

Osijek, podprt z madžarskim kapitalom, je začrtal drzen projekt, v katerem se želi potegovati za naslov. Prihodnje leto se bo preselil na moderen stadion, ki se še gradi, za zdaj pa mu gre pod taktirko Bjelice odlično. K odmevni zmagi Osijeka sta pomagala tudi slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević. Prekmurec je predstavljal veliko nevarnost za obrambo Zagrebčanov, v 50. minuti po padcu v kazenskem prostoru zahteval najstrožjo kazen, a je sodnik ni dosodil, Ljubljančan pa je v zadnji minuti prispeval asistenco za drugi zadetek, s katerim je Mihael Žaper postavil končni rezultat 2:0.

Podaja Maria Jurčevića za drugi gol Osijeka:

2-0 Osijek at the death.Zaper seals the win pic.twitter.com/SFTt9VoxpR — Richard Wilson (@timomouse) November 21, 2020

Slavonce, ki so zaradi okužbe s Covid-19 pogrešali kar pet igralcev, je sicer v vodstvo v 55. minuti popeljal Marin Pilj. Pri gostih je Petar Stojanović, ki je v zadnjem tednu odigral tako reprezentančno tekmo s Kosovom kot tudi Grčijo, spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.