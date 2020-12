Leeds zvečer gosti West Ham, v Manchestru vroč mestni derbi

V 12. krogu angleškega prvenstva se bosta v soboto na Old Traffordu udarila mestna rivala Manchester United in Manchester City. Rdeči vragi so se med tednom v Leipzigu nepričakovano poslovili od lige prvakov, zato se bodo skušali svojim navijačem odkupiti z zmago na mestnem derbiju. Zanimivo bo v soboto tudi v Liverpoolu, kjer bo pri Evertonu gostoval Chelsea, medtem ko v nedeljo večjih presenečenj ne bi smelo biti. Vodilni Tottenham bo gostoval pri Crystal Palacu, prvak Liverpool se bo mudil pri Fulhamu, Arsenal pa bo skušal črno serijo prekiniti proti Burnleyju. Topničarji so v zadnjih štirih krogih osvojili le točko.