Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Hrvaški zvezdnik spet dvignil prah. Tokrat s teorijo o koronavirusu.

Eden najboljših hrvaških nogometašev, branilec Liverpoola Dejan Lovren, je prah dvigoval že v preteklosti in se med drugim pridružil tistim, ki so proti obveznemu cepljenju. Zdaj se je v središču pozornosti znašel spet, in sicer zato, ker zagovarja teorijo o tem, da je koronavirus izmišljen zato, da bi ljudje prisilili k cepljenju, ob tem pa pod vprašaj postavlja prihajajoče mobilno omrežje pete generacije 5G.

Tokrat je šel branilec, ki je Hrvaški pred dvema letoma pomagal do srebra na svetovnem prvenstvu v Rusiji, še dlje in na Instagramu pod fotografijo Billa Gatesa, pod katero se je eden najbogatejših Zemljanov zahvaljeval zdravstvenim delavcem, ki so na prvi fronti boja proti novemu koronavirusu. "Konec je, Bill. Ljudje niso slepi," je nogometaš, ki mu v zadnjem času najbolje ne gre niti na igrišču in je izgubil mesto v prvi postavi Liverpoola, odgovoril enemu največjih intelektualcev na svetu, s tem pa seveda spet poskrbel za to, da se iz njega norčuje precejšen del spletne populacije.

Of course Dejan Lovren believes Corona conspiracies pic.twitter.com/biBZ7XQPU4 — J. (@jaytothelo) May 1, 2020

Kaj pravite o teoriji Dejana Lovrena? Seveda ima prav. Bill Gates je neumen. 50,00% +

Kdo ve, mogoče ima prav. 16,67% +

Naj se raje drži nogometa. 33,33% +

Na igrišču je slab, ob njem pa očitno še slabši. 0,00% +

Angleški nogometaši v karanteni otroke učijo tujih jezikov

Pri Aston Villi, angleškem nogometnem prvoligašu, ki tako kot večina klubov z vsega sveta, čakajo, kdaj se bodo spet lahko vrnili na igrišča, a so ob tem v času karantene prišli na zanimivo idejo. Ker je, tako kot pri vseh otoških klubih, na njihovem plačilnem seznamu kar nekaj tujih nogometašev (in tudi nogometašic), so se odločili, da karanteno izkoristijo za nekaj koristnega in organizirali učenje tujih jezikov za svoje najmlajše navijače.

Španec Jota je tako postal "profesor" španskega jezika, Belgijec Bjorn Engels je otroke učil flamščine, Norvežan Orjen Nyland norveščine, nogometašica Marisa Ewers pa nemščine. Kako je bil videti pouk? Takole:

Nogometaš Man Utd igral poker, kadil in kršil karanteno

Ne samo Lovren, v središču pozornosti se je v teh dneh znašel še en nogometaš, ki si plačo služi na Otoku. Res je, Marcos Rojo v tej sezoni igra v Argentini, a je bil v začetku leta k Estudiantesu samo posojen, pogodbeno pa je do leta 2021 vezan za Manchester United.

In kaj je argentinski reprezentant zagrešil? Očitno je kršil karanteno ob izbruhu pandemije koronavirusa, saj se je na spletu prejšnji teden pojavil video, v katerem je vidno, da igra poker, za nameček pa ob tem kadi, kar za športnika seveda ni primerno. Ob tem so mnogi hiteli pojasniti, da pravil karantene v zadnjem času ni kršil prvič.

Roja so namreč že pred časom ujeli v fotografski objektiv, ko se je zunaj družil s prijatelji. Ob tem je takrat prah dvignil tudi zaradi tega, ker je na sebi nosil majico Boca Juniors Juana Romana Riquelmeja, nekdanjega legendarnega nogometaša Boca Juniors, ki je velik tekmec Rojasovega zdajšnjega kluba.

Če bodo Argentincu dokazali, da so omenjeni posnetki res nastali v času karantene, ga najverjetneje čaka kazen.

Marcos Rojo, poker in kajenje:

Marcos Rojo rompiendo la cuarentena, el distanciamiento social en plena pandemia mundial y fumando. Ex jugador de fútbol hace varias temporadas. Espero que la gente de @ManUtd haga algo al respecto. pic.twitter.com/EIffc6kt4A — Sebastian Díaz (@seba12Diaz) May 2, 2020

Marcos Rojo in kršenje karantene, prvič:

Marcos Rojo con la de 10 de Riquelme. Tremenda la foto que acaba de subir a Instagram el hermano del lateral 😳



😱 ¿Y si te llama Román? 🤔 pic.twitter.com/1VjkDC0bk6 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 1, 2020

Žena argentinskega zvezdnika spet izziva

"Blondinka ali rjavolaska?" je svoje sledilce na Instagramu vprašala Wanda Icardi, žena slovitega argentinskega nogometaša Maura Icardija, ki očitno razmišlja o novi barvi pričeske. Ob tem je "naključno" objavila fotografijo, ob kateri precej prej kot barvo njenih las opazimo kaj drugega.

"Wanda spet izziva," je ob tem zapisal eden od njenih sledilcev, ki zagotovo ni daleč od resnice. Argentinska lepotica pa ostaja zvesta sama sebi in še naprej polni medijski prostor, s tem pa seveda tudi zalogo svojih sledilcev na raznoraznih družabnih omrežjih. Na Instagramu je trenutno pri številki 6,4 milijona. Njen mož Mauro, čigar slavo Wanda pridno izkorišča, jih ima le 100 tisoč več …

Kaj svetujete Wandi Icardi. Rjavolaska ali svetlolaska? Definitivno bi ji bolj pristajal svetlejši modrček. 100,00% +

Lasje? Nisem jih opazil. 0,00% +

Vseskozi hoče biti v središču pozornosti. Na živce mi gre. 0,00% +

Naj kar ostane taka, kot je. In naj kar ostaneta takšni, kot sta. 0,00% +

Novinarka na bizaren način zbirala denar za zdravstvene delavce

Skok na Otok, od koder prihaja novica o še eni zgodbi, ki jo je skupaj s svojim izbrancem zakuhala še ena spremljevalka nogometaša. Le s to razliko, da je ona verjetno bolj prepoznavna, kot je on. Ona je Emma Vardy, novinarka priznane britanske televizijske hiše BBC, on pa Aaron Adams, irski nogometaš, ki žogo brca na amaterski ravni.

In kaj sta storila? Posnela sta video, v katerem sta simulirala spolne odnose in s tem želela opozoriti na humanitarno akcijo, ki so jo organizirali pri Adamsovem nogometnem klubu, pri katerem zbirajo denar za zdravstvene delavce, ki so na udaru ob aktualni koronakrizi. Pri delodajalcu Vardyjeve, BBC, niso bili navdušeni, zato so ji zabičali, naj video nemudoma umakne z Instagrama, kjer ga je objavila. To je tudi storila, a zgodba je medtem že zaokrožila po spletu in dosegla milijone. To pa je bil verjetno tudi njen cilj. Očitno je uspela.

Zaradi Hrvata je zažarelo nebo nad Stockholmom

Čeprav tudi na Švedskem vladajo izredne razmere, so v Skandinaviji zaostritve nekoliko manj rigorozne. Tudi zato so od tam lahko prejšnji poročali o dogodku iz Stockholma, kjer se je zbralo veliko ljudi, ki so poskrbeli, da je nebo nad prestolnico Švedske zažarelo. Zakaj?

Navijači tamkajšnjega nogometnega kluba AIK Stockholma, so se namreč spomnili na sedmo obletnico smrti njihovega nekdanjega nogometaša. Hrvaškega vratarja Ivana Turine, ki je 2. maja leta 2013 v 33. letu starosti nepričakovano umrl zaradi zastoja srca. Čeprav je na Švedskem igral manj kot tri leta, pa je nekdanji dolgoletni vratar zagrebškega Dinama, ki je bil zelo priljubljen tudi na Hrvaškem, očitno pustil globok pečat. Navijači AIK ga ne bodo nikoli pozabili, so sporočili tudi tokrat.

Video, ki zabava splet. Nogometaš, lepotica in njen mož, ki ju je ujel.

Nekdanji romunski nogometni zvezdnik, ki je igral za Stuttgart, Schalke, Šahtar Doneck in še nekatere klube, Ciprian Marica, že nekaj časa ne igra več nogometa, a se je prejšnji teden veliko pisalo o njem. Video je bil sicer posnet že pred leti, ko je bil Marica še vedno nogometaš, a je luč javnosti zagledal pred dnevi. In za kakšen video gre?

Video, ki ga je posnel mož lepe Ane Munteanu, ko jo je ujel v družbi znanega nogometaša, tudi nekdanjega romunskega reprezentanta, ki je leta 2007 v Temišvarju nastopil tudi pri zmagi Romunije nad Slovenijo z 2:0. Pozneje ji je prešuštvo sicer oprostil. Kdo ve, zakaj, pa se je sporen video zdaj našel na spletu.

"Prepričan je, da je video objavila ona, saj si je spet zaželela malo slave in denarja," je ob tem povedal eden izmed prijateljev nekdanjega nogometaša, ki je kariero kot član Steaue Bukarešte zaključil leta 2016.

Romania is brilliant. Former Schalke, Stuttgart and Romania star Ciprian Marica caught in a hotel room with another man's wife. By the husband himself. Epic video. pic.twitter.com/iV1sV5pBWG — Emanuel Roşu (@Emishor) April 29, 2020

Kaj je mami za rojstnodnevno darilo kupil Cristiano Ronaldo?

Petkratni dobitnik zlate žoge Cristiano Ronaldo je zelo navezan na svojo mamo Dolores Aveiro, s katero na rodni Madeiri preživlja dneve izolacije in čaka, kdaj se bo spet lahko vrnil tja, kjer se počuti najbolje. Na igrišča.

Je pa za izkušenim Portugalcem zanimiv teden, njegova mama, ki se je pred kratkim borila z rakom na dojki in ga k sreči premagala, je praznovala rojstni dan. Seveda se je ob tem jubileju nanjo spomnil tudi njen sloviti sin in ji kupil "skromno" darilce. Avtomobil v vrednosti približno 100 tisoč evrov. In seveda se je gospa Aveiro z njim pohvalila tudi gospa Aveiro.

Kaj pravite o darilu, ki ga je Cristiano Ronaldo za rojstni dan podaril svoji mami? Lepo. Mama je samo ena. 0,00% +

Ponavljal je za mano! Isto darilo sem mami letos kupil jaz. 0,00% +

Cristiano, ne razmetavaj z denarjem! Potem pa ne boš imel za burek. Spet. 0,00% +

Za koga pa sta tisti "darili", ki sta na sliki levo? 100,00% +

Dobrodelen je tudi Josip Iličić

Na svojem Instagram profilu se je oglasil tudi Josip Iličić, ki je bil tik pred prekinitvijo nogometnega dogajanja zaradi koronavirusa tako vroč, da je spadal med najboljše nogometaše na svetu. Prav Bergamo, kjer navijače navdušuje v majici Atalante, je eno izmed žarišč izbruha pandemije koronavirusa, ob katerem je na pomoč priskočil tudi slovenski nogometni virtuoz. Na dražbi je ponudil svoj nogometni dres, izkupiček od prodaje pa bo šel v dobrodelne namene. Pohvalno, Jojo!

Neumnost zvezdnika berlinske Herthe

Nekdanji zvezdnik londonskega Chelseaja, ki si kruh zdaj služi v nemški prvi ligi, Salomon Kalou, je se je z berlinsko Hertho vrnil na treninge in ob tem posnel video, ki je nastal po prvem treningu. Objavil ga je na Facebooku, kar seveda ne bi bilo nič hujšega, če ob tem ne bi hitro postalo jasno, da je kršil pravila, ki veljajo zaradi pandemije novega koronavirusa in se hitro znašel na udaru kritikov. Tako nogometaš s Slonokoščene obale ni upošteval pravil glede oddaljenosti med dvema osebama, s soigralci pa se je pozdravljal s stiskom rok. S kamero je odšel celo v sobo, kjer je soigralec ravno prestajal test na novi koronavirus.

"Z videom iz slačilnice je Salomon Kalou kršil osnovna pravila ekipe in pokazal vedenje, ki za trenutno situacijo nikakor ni primerno, niti ni skladno s pravili obnašanja v klubu. S tem posnetkom je Salomon Kalou poskrbel za vtis, da nogometaši Herte niso resno vzeli priporočil o distanci in higieni, ki so jih predstavili zdravstveni organi. Herta bi rada izpostavila, da je šlo za napako enega nogometaša," so v izjavi za javnost zapisali v berlinskem klubu, ki so Afričana že suspendirali.

Kalou se je za svoje vedenje že opravičil in video odstranil. "Opravičujem se, če sem dajal vtis, da koronavirusa ne jemljem resno. Nisem ravno razmišljal in bil sem vesel, da so bili vsi naši testi negativni," je dejal 34-letnik.

Na posnetek se je burno odzvala tudi bundesliga, ki je dejala, da je tako vedenje nesprejemljivo in da ga ne bo tolerirala.