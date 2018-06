Hrvaška ima orjaka, Angleži razjezili kapetana

Edini nogometaš, ki bo nastopil na svetovnem prvenstvu in je rojen leta 1999, je Avstralec Daniel Arzani. Na SP v Rusiji bo nastopilo le sedem najstnikov, med njimi sta najbolj znana Francoz Kylian Mbappe (PSG) in Anglež Trent Alexander-Arnold (Liverpool), ki bo imel po zadnjih raziskavah na hrbtni strani dresa naveden tudi najdaljši priimek od vseh udeležencev SP 2018.

Manj kot 20 let imajo le še Achraf Hakimi (Maroko), Francis Uzoho (Nigerija), Moussa Wague (Kamerun) in Jose Luis Rodriguez (Panama).

Arzani je kar 26 let mlajši od Egipčana Essama El-Hadaryja, ki se bo kmalu tudi uradno vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši udeleženec svetovnega prvenstva vseh časov. Star je že skoraj 45 let in pol, pred njim pa je prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Še najbližje so mu mehiški veteran Rafael Marquez (39 let), Avstralec Tim Cahill (38) in Rus Sergej Ignjaševič (38).

Zvezdniku Tottenhama dodali devet kilogramov

Harry Kane se je v kvalifikacijah za SP 2018 vpisal med strelce tudi na tekmi proti Sloveniji. Foto: Reuters V izbrani vrsti Paname, debitantke na največjem nogometnem tekmovanju, ne manjka izstopajočih posameznikov. Tako je njen branilec Roman Torres najtežji udeleženec SP 2018. Ko stopi na tehtnico, se skoraj izpiše trimestna številka. Na zadnjem testu pred odhodom v Rusijo se je jeziček na tehtnici ustavil pri 99 kilogramih.

Po "neuradnih" podatkih Mednarodne nogometne zveze (Fifa) mu je najbližje angleški kapetan Harry Kane (98 kg), a jo je Otočanom zagodel tiskarski škrat.

Kaj je naredil Roman Torres, ko so ga vprašali o teži:

RT Y LIKE.



¡EL PODER DEL MAZINGER!💪🇵🇦 Momento en el que Román Torres responde una pregunta sobre su peso😂 #EstoyConvocado #CogeTuMundial pic.twitter.com/zKuruyztja — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 10, 2018

Namesto 89 so napadalcu Tottenhama pripisali 98 kilogramov in ga čez noč postavili ob bok najtežjim nogometašem na SP 2018. Z 98 kilogrami se lahko resnično "pohvali" njegov soigralec Harry Maguire, tako kot tudi Danec Jannick Vestegaard in savdski vratar Abdullah Al-Mayouf.

Med najlažjimi udeleženci prvenstva izstopajo Japonec, Mehičan in Maročan. Imajo le 59 kilogramov, kar 40 manj od napadalca Paname.

Najvišjega imajo v hrvaški odpravi

Lovre Kalinić, ki brani za belgijski Gent, v višino meri kar 201 centimeter. Foto: Guliver/Getty Images Skandinavec Vestegaard v višino meri okrogla dva metra, a ni najvišji udeleženec tekmovanja. Največja višina je izpisana v statistični predstavitvi rezervnega vratarja hrvaške reprezentance. Dalmatinec Lovre Kalinić ima 201 centimeter. Le centimeter manjka do dveh metrov argentinskemu branilcu Federicu Faziu in belgijskemu čuvaju mreže Thibautu Courtoisu, ki ga podobno kot Jana Oblaka to poletje povezujejo z domnevno selitvijo k evropskemu prvaku Realu.

Kar 36 centimetrov manj od vratarja Genta, ki je pred leti v dresu Hajduka večkrat gostoval na slovenskih zelenicah, imajo trije najnižji udeleženci SP 2018. Prihajajo iz Paname, Savdske Arabije in Švice, največje svetovne slave pa je deležen Xherdan Shaqiri, švicarski zvezdnik albanskih korenin, ki je prejšnji mesec s Stoke Cityjem zapustil angleško elitno klubsko druščino.