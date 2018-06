Evforija se začenja: Hrvati v Rusijo z zastavo velikanko, kot je še ni bilo

Petnajst hrvaških navijačev iz Crikvenice in Bribira se bo med tednom iz Crikvenice odpravilo proti Rusiji, kjer se v četrtek začenja 21. svetovno nogometno prvenstvo. S seboj bodo odnesli 1008 kvadratnih metrov veliko, kaj veliko, velikansko hrvaško zastavo, s katero bodo svoje nogometaše spodbujali pred tekmami, med tekmo pa se bodo morali zadovoljiti z manjšimi, saj vnos tako velike zastave na stadion menda ni dovoljen.

Foto: Getty Images

Kot je za hrvaško televizijo RTL povedal Dado Čor, eden od navijačev, bodo zastavo razvili v vsakem mestu, v katerem bo igrala hrvaška reprezentanca. Računajo, da bodo v Rusiji vztrajali vse do finala, ki bo na sporedu 15. julija.

Zastava velikanka se je razvila iz manjše zastave, ki je bila sešita za navijaške potrebe na evropskem prvenstvu leta 2004 na Portugalskem. Z vsakim nogometnim prvenstvom se je širila, rasla. Z njo so hrvaški navijači prepotovali Nemčijo (2006), Avstrijo (2008), Poljsko (2012), Brazilijo (2014) in Francijo (2016), kjer je zastava merila "le" 800 kvadratnih metrov.

Foto: Getty Images

Lokalne šivilje so za zastavo, ki tehta sto kilogramov, porabile deset kilometrov sukanca, menda so med delom štirikrat brusile škarje, svilo so kupovale več mesecev, ur, ki so jih vložile v zastavo, pa ni nihče prešteval.

A čeprav je zastava že zdaj dokaj neobvladljivih dimenzij, bo še rasla, najverjetneje že za prihodnje svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju, so za RTL napovedali evforični navijači.

Foto: Getty Images

Hrvaško, ki je v skupini D (skupine podrobneje predstavljamo tudi na naših straneh), prva tekma čaka že v soboto, 16. junija. Ob 21. uri se bodo v Kaliningradu pomerili z reprezentanco Nigerije. 21. junija jih v Nižnijem Novgorodu čaka obračun z Argentino Lionela Messija, 25. junija pa se bodo v Rostovu preizkusili proti Islandiji, enemu največjih presenečenj zadnjega evropskega prvenstva v Franciji.