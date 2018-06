Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PRIJATELJSKE TEKME (11. in 12. JUNIJ)

Pred nami so le še trije dnevi pripravljalnih tekem pred začetkom svetovnega prvenstva. Belgijci so v Bruslju na generalki pred spektaklom v Rusiji s 4:1 odpravili Kostariko. Z dvema zadetkoma in podajo se je izkazal Romelu Lukaku. V torek bodo še zadnje taktične zamisli proti Litvi preizkusili Poljaki, Japonci pa proti Paragvaju.