Herrlich dobil nogo pri Bayerju

Po poročilih nemškega medija so Herrlicha o prekinitvi sodelovanja obvestili po sobotni zmagi nad Hertho (3:1), s katero se je Bayer pred zimskim premorom prebil na deveto mesto prvenstvene razpredelnice.

V zadnjih petih tekmah je nekdanji klub Kevina Kampla zmagal kar štirikrat, kar pa očitno ni bilo dovolj, da bi 47-letni strokovnjak zadržal službo. Völler je že potrdil tudi, da ga bo zamenjal 55-letni Nizozemec Peter Bosz, nekdanji trener Borussie iz Dortmunda, ki je predlani Ajax popeljal do zmagoslavja v evropski ligi. Bosz je podpisal pogodbo do junija leta 2020, ekipi pa se bo pridružil 4. januarja.

Herrlich, nekoč tudi nemški reprezentant, za elf je nastopil petkrat, je v svoji igralski karieri igral za Bayer, poleg njega pa tudi za obe Borussii, je bil trener kluba iz Leverkusna od junija leta 2017.

"Herrlich je lani opravil odlično delo, toda letos se je začela stagnacija v razvoju, te nismo smeli zanikati. Morali smo jo ustaviti, zato smo se odločili za zamenjavo," je dejal Völler in dodal, da Bosz (pri Borussii iz Dortmunda so ga po kratkem času odpustili lani decembra) zna skrbeti za razvoj mladih igralcev, kar je tudi strategija Bayerja: "Poleg tega se zavzema za hitro in napadalno igro."

