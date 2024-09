Luka Elsner drago plačal veliko točko proti PSG

V Franciji so po šestih krogih na vrhu s 13 točkami izenačeni PSG, Marseille in Monaco. Parižani bodo v 7. krog vstopili že danes, ko bodo na Parku princev pričakali Rennes, nato pa jih prihodnji teden čaka zahtevno gostovanje v ligi prvakov pri Arsenalu. Luka Elsner je z Reimsom na odličnem šestem mestu. V nedeljo bo gostoval pri zadnjeuvrščenem Angersu, zadnji uspeh, veliko točko proti PSG, pa je drago plačal, saj si je Reda Khadra huje poškodoval koleno in morda že sklenil sezono. Miha Zajc bo s Toulousom v nedeljo gostil Lyon.