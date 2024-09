Elsnerjevi poskrbeli, da PSG ni več stoodstoten

Po odhodu Kyliana Mbappeja iz francoske lige zdaj v tej z največ zanimanja spremljamo Stade de Reims in Toulouse. Prvega vodi Luka Elsner, za drugega igra Miha Zajc. Po štirih krogih je bil Reims sedmi, Toulose pa 12. A Elsnerjeve je to soboto zvečer čakal vodilni in neporaženi PSG. A je bil slovenski trener lahko zadovoljen z razpletom. Parižanom so vzeli točko, končni izid je bil 1:1.

Keito Nakamura je v deveti minuti v vodstvo popeljal Reims. Foto: Guliverimage Stade de Reims slovenskega trenerja Luke Elsnerja je imel po štirih krogih dve zmagi, remi in poraz (sedem točk), v petem je v soboto gostil veliki PSG. Ta je bil s stoodstotnim izkupičkom 12 točk vodilna ekipa lige. Parižani so zabili že 16 golov in dobili le tri. Reims je bil pri razmerju šest danih in šest prejetih golov.

A je Keito Nakamura že v deveti minuti v vodstvo popeljal Reims. Podal mu je Junya Ito, lepa kombinacija Japoncev. Kljub veliki terenski premoči Parižanov so domači še celo uro držali minimalno prednost, nakar je v 68. minuti vendarle prišlo do izenačenja (1:1). Zadel je Ousmane Dembele. To je bil tudi končni izid, tudi v Franciji tako ni več stoodstotne ekipe.

Miha Zajc je po slovesu od Fenerbahčeja, kjer Jose Mourinho ni računal nanj, novo sredino našel v Franciji. Za Toulouse je prve minute odigral minuli konec tedna, ko so dosegli prvo zmago, z 2:0 so premagali Le Havre. To nedeljo gostujejo v Brestu.

V zadnjih dneh smo bili priča kar nekaj tekmam z velikim številom golom in zdaj se je ena taka zgodila še v francoski ligue 1. Nica je v prvi tekmi petega kroga v petek zvečer St. Etienne premagala s kar 8:0. Edini, ki je dal več kot en gol (dva), je bil Youssoufa Moukoko. Enako se je nadaljevalo tudi v soboto, ko sta se Lille in Strasbourg razšla s 3:3.

