Mbappeja povezujejo z Realom, Bordeaux ostal brez 21 igralcev

Bogati PSG, z naskokom vodilni klub v francoskem prvenstvu in eden največjih kandidatov za evropski naslov, bo v letu 2022 prvič na delu v ponedeljek. V francoskem pokalu, kjer brani naslov, bo gostoval pri četrtoligašu Vannesu. Na stadionu Stade de la Rabine se tako obeta spektakel, ki si ga bo lahko ogledalo 5 tisoč gledalcev. Pri gostih bi lahko manjkalo kar nekaj zvezdnikov. Lionel Messi se bo komaj vrnil z novoletnih počitnic v Argentini, Neymar je še vedno poškodovan, kar nekaj Afričanov je že odpotovalo na priprave svojih reprezentanc za bližajoči se afriški pokal narodov, posebne pozornosti pa bo deležen Kylian Mbappe. Mlademu francoskemu asu po koncu sezone poteče pogodba s Parižani, španski mediji pa namigujejo, da bi lahko že danes izbral bodočega novega delodajalca in sklenil predpogodbo z madridskim Realom, ravno tekmecem Parižanov v osmini finala lige prvakov (15. februarja in 9. marca).

Monaco, ki je ob koncu leta prekinil sodelovanje s hrvaškim strategom Nikom Kovačom, bi lahko v nedeljo prvič vodil Philippe Clement, nekdanji belgijski reprezentant, ki je nazadnje vodil Club Brugge.

Nekdanij švicarski selektor Vladimir Petković v tej sezoni vodi francoski Bordeaux. Foto: Reuters

Bordeaux ima ogromne težave s sestavo moštva, saj zaradi okužbe s Covid-19 v tem trenutku ne more računati na kar 21 od 30 igralcev prve ekipe. Vseeno ne bo odpovedal tekme, trener Vladimir Petković namerava zapolniti vrzel z igralci rezervne ekipe in pa mladinci, tako da bo Bordeaux vseeno odigral tekmo z Brestom.

V osmino finala se je že uvrstila Nice, saj sta bila Paris FC in Lyon zaradi navijaških izgredov na prekinjeni tekmi 1/32 finala suspendirana.