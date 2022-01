Zaradi Messijeve okužbe so mu grozili celo s smrtjo

Najboljši nogometaš v letu 2021, dobitnik prestižne zlate žoge, že sedme v bogati karieri, je v samoizolaciji. Lionel Messi je podobno kot trije njegovi soigralci PSG na seznamu okuženih igralcev s koronavirusom, tako da danes ne bo mogel pomagati klubu na pokalni tekmi proti Vannesu.

Messi se je med božično-novoletnim oddihom v rojstnem mestu Rosario udeležil kar nekaj zabav, na katerih bi se lahko okužil z novim koronavirusom. Kar nekaj navijačev je krivdo za okužbo 34-letnega zvezdnika naprtilo tri leta mlajšemu argentinskemu DJ-u Feru Palaciu. V zadnjih dneh je vrtel glasbo in se družil na dogodkih, ki so se jih udeležili številni obiskovalci, ki so nato "padli" na testiranju na novi koronavirus.

DJ Fer Palacio je tako poziral z Lionelom Messijem prejšnji teden na eni izmed zabav v Argentini:

Palacio je prek družbenih medijev potožil, da se je nanj vsul plaz neokusnih obtožb. Med njimi so prevladovale žaljivke, prejemal je celo grožnje s smrtjo. Razširilo se je prepričanje, da je ravno on okužil enega najboljših nogometašev vseh časov. "Povezujejo me z Messijevo okužbo s koronavirusom. Nekateri so me celo oklicali za morilca. Prejel sem ogromno grdih sporočil. Včeraj sem se zaradi potovanja v Urugvaj testiral in lahko povem, da nisem okužen s koronavirusom," je potožil argentinski DJ, ki je na lastni koži občutil silni gnev Messijevih navijačev.

Trener PSG Mauricio Pochettino bo danes na pokalni tekmi pogrešal veliko zvezdnikov. Foto: Reuters

Messi se bo v Evropo vrnil šele takrat, ko bo na testiranju za novi koronavirus negativen. V najboljšem primeru bi se tako lahko treningom PSG pridružil sredi tedna in okrepil konkurenco v napadu, še kako potrebno za zahteven nedeljski spopad z Lyonom. To bo derbi 20. kroga francoskega prvenstva, v katerem je Messi za zdaj veliki dolžnik. Na 11 nastopih je namreč prispeval le en zadetek in pet asistenc.

V napadu tudi 18-letni Nizozemec?

Xavi Simons je nekdanji up Barcelone. Foto: Reuters Bogati pariški klub bo v leto 2022, od katerega pričakuje veliko, tudi naslov evropskega prvaka, tako vstopil z današnjim gostovanjem na tekmi 1/16 finala francoskega pokala. Gostoval bo pri četrtoligašu Vannesu, na dvoboju pa se bo predstavil z oslabljeno zasedbo.

Poleg Messija so s koronavirusom okuženi še Juan Bernat, Sergio Rico in Nathan Bitumazala, Sergio Ramos je kaznovan, Achraf Hakimi, Abdou Diallo in Idrissa Gueye se s svojimi reprezentancami že pripravljajo za afriški pokal narodov, še vedno poškodovani Neymar pa naj bi se v Francijo vrnil šele prihodnji teden, na igrišča pa predvidoma čez tri tedne.

Po poročanju L'Equipe in Le Parisien bi lahko PSG zvečer zaigral v postavi Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Dina Ebimbe - Simons, Mbappe, Wijnaldum (postavitev 4-3-3). Tako bi Kylianu Mbappeju v napadu delala družbo ofenzivno nastrojena zvezna igralca Georginio Wijnaldum in njegov mladi rojak Xavi Simons, ki šteje komaj 18 let in je nekdanji up Barcelone.