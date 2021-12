Udarec za ekipi iz Lyona in Pariza

Lyon in drugoligaška ekipa iz Pariza sta bili izločeni in pokalnega tekmovanja. Vzrok? Navijaški izgredi.

Lyon in drugoligaška ekipa iz Pariza sta bili izločeni in pokalnega tekmovanja. Vzrok? Navijaški izgredi. Foto: Guliverimage

Obe ekipi sta prejeli tudi denarno kazen. Ekipa iz Pariza bo plačala 10.000, iz Lyona pa 52.000 evrov. Sedemkratni francoski državni prvak in petkratni pokalni prvak iz Lyona je bil zaradi podobnega izgreda svojih privržencev na novembrski prvenstveni tekmi z Marseillom že denarno kaznovan, ob tem pa mu je vodstvo lige odvzelo tudi eno točko.

Na pokalni tekmi med zasedbama iz Pariza in Lyona sredi tega meseca je prišlo do neredov navijačev na tribunah. Huligani obeh ekip so se med polčasom spopadli na stadiona Charlety in uporabili pirotehnična sredstva.

Pri njunem spopadu so posredovali varnostniki in policija, del izgrednikov pa je nato vdrl na igrišče. Tam so se že zbrali sodniki in igralci, ki so se nato vrnili v slačilnice in tekme niso nadaljevali. Do prekinitve tekme je bil izid neodločen 1:1.