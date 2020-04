Kocka je padla: konec nogometne sezone tudi v Franciji

Sezona v francoskem nogometnem prvenstvu se je tudi uradno predčasno sklenila, potem ko so v Franciji odpovedali vse športne prireditve do septembra, tudi tiste, ki bi se izvedle za zaprtimi vrati. Odločitev so na čelu s premierjem Edouardom Philippejem sprejeli danes, ko je ta državnemu zboru predstavil svoj načrt, po katerem bodo ustavljene vse športne aktivnosti do septembra, med drugim tudi francoski nogometni ligi Ligue 1 in 2.

Nogomet se bo po poročanju tujih medijev, tako v Francijo vrnil šele septembra, ko se bo začela tudi nova sezona 2020/21. Francoska nogometna zveza se sicer še ni odločila, ali bo v tej sezoni kronan prvak ter kako bo z izpadanjem in napredovanjem moštev. To odločitev naj bi vodilni sprejeli na zasedanju prihodnji mesec.

