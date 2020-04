Francija žaluje, veliki junak St. Etienna izgubil boj z boleznijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Robert Herbin, ki je kot trener Saint-Etienne preoblikoval v enega najboljših klubov na stari celini v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je preminil v dvainosemdesetem letu starosti, je francoski tiskovni agenciji sporočil predsednik kluba Roland Romeyer.

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Robert Herbin je za francosko izbrano vrsto odigral 23 tekem, športno kariero je preživel v Saint-Etiennu, kjer je s 33 leti postal tudi eden najmlajših trenerjev v francoski nogometni zgodovini.

Monsieur Herbin était un mythe.



Sans le Sphinx, il n'y aurait ni étoile, ni épopée. Il nous laisse un palmarès inégalé.



Sa vision et son charisme ont sublimé notre club ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020

Saint-Etienne, kjer je kot igralec slavil pet naslovov prvaka, je popeljal do naslednjih štirih državnih naslovov v vlogi trenerja, zadnjega leta 1981. To je bil tudi zadnji od skupno desetih naslovov te ekipe. Dve leti prej je v klub prišel tudi sloviti Michel Platini.

St. Etienne še vedno francoski rekorder

Robert Herbin na sprejemu pri nekdanjem francoskem predsedniku Francoisu Pompidouju. Foto: Guliver/Getty Images V evropskih tekmovanjih je Herbin prišel v finale pokala državnih prvakov leta 1976, ko je Saint-Etienne na Hampden Parku v Glasgowu izgubil z 0:1 proti Bayernu iz Münchna.

Herbin je bil od začetka prejšnjega tedna v bolnišnici v Saint-Etiennu zaradi hudih težav s srcem in pljuči, njegove smrti pa ne povezujejo z novim koronavirusom.

Poleg Saint-Etienna (1972-1983 in 1987-1990) je treniral še Lyon (1983-1985), Al Nasr Ryad v Savdski Arabiji (1985-1986), Strasbourg (1986-1987) in Red Star Saint-Ouen (1991-1995), sporoča STA.

St. Etienne, katerega dres je med letoma 2015 in 2020 nosil tudi slovenski nogometni reprezentant Robert Berić, je z desetimi naslovi francoskega prvaka rekorder. Zeleni si prvo mesto na večni lestvici prvakov delijo z Marseillom (oba 10), nato sledijo aktualni prvak PSG, Monaco in Nantes (vsi po 8) ter Lyon (7), Bordeaux, Reims in Roubaix (vsi po 6).