Ko je Atletico Madrid prejšnji mesec po nepozabni drami na Anfieldu izločil aktualnega evropskega prvaka Liverpool, je Diego Simeone, z njim vred pa tudi nogometaši in navijači madridskega velikana, prekipeval od sreče. El Cholo je dokazal, da ne velja kar tako za nočno moro favoritov. Za poveljnika srčnih bojevnikov, ki morda ne igrajo nogometa za sladokusce, a znajo biti še kako dosledni in prepričljivi v želji za izpolnitev cilja.

Atletico brez lige prvakov?

Jan Oblak se je z Atleticom uvrstil med osem najboljših v Evropi. Foto: Reuters Madridčani so 11. marca zadali velik udarec Kloppovi četi, nogometni Evropi pa poslali jasno sporočilo, da kljub manj prepričljivim predstavam v domačem prvenstvu še vedno spadajo med klubsko elito stare celine. Dobili so zagon, dodaten veter v hrbet, a ga zaradi pandemije koronavirusa niso mogli izkoristiti. Motiv več, ki se je ponudil po odmevni zmagi v Liverpoolu (3:2 po podaljšku), da bi v nadaljevanju sezone ujeli zmagoviti ritem in se dvignili na lestvici španskega prvenstva, je izzvenel v prazno.

Sledila je mukotrpna prekinitev sezone, začelo se je obdobje velike negotovosti, v kateri Atleticu celo grozi, da bo ostal celo brez lige prvakov. V prvenstvu je šele na šestem mestu, neudeležba v ligi prvakov pa bi močno oklestila klubsko blagajno, celo do te mere, da bi moral klub finančni primanjkljaj reševati s prodajo nekaterih nosilcev igre. Pri tem bi eno izmed možnosti predstavljala tudi prodaja Jana Oblaka, o kateri se v zadnjih letih veliko razpreda, zlasti ogromnega morebitnega zaslužka Atletica, a Škofjeločan za zdaj ostaja zvest klubu, kjer spada med največje ljubljence navijačev.

V nedeljo je praznoval klub, danes njegov trener

Zaradi okoliščin, ki niso naklonjene nogometu, je bilo nedeljsko praznovanje 117. rojstnega dneva Atletica zelo turobno. Obdobje, ko se Španija spopada z velikim številom smrtnih žrtev zaradi pandemije koronavirusa, ne daje pretiranih razlogov za veselje.

😍 Hoy no es un día más...

¡Hoy cumplimos 1⃣1⃣7⃣ años!



117 años de historia.

117 años de recuerdos.

117 años de fidelidad.

117 años de pasión.



🎁 ¡Felicidades, atléticos!



🔴⚪ #AúpaAtleti

#OtraFormaDeEntenderLaVida pic.twitter.com/SjLO0MuVwC — Atlético de Madrid (@Atleti) April 26, 2020

Los Colchoneros so v zadnjih tednih ostali brez treh legend. Smrti Radomirja Antića, Joaquina Peira in Capona so še dodatno pokvarile slovesnost madridskega kluba, ki v la ligi zaostaja kar za petimi tekmeci.

Nogometna žoga miruje, Wanda Metropolitano je že dalj časa prazna, igralci Atletica so v samoizolaciji. Podobno velja tudi za trenerja, El Chola, ki lahko do nadaljnjega pozabi na nogometne izzive.

El Cholo, nekdanji nogometaš Veleza, Pise, Seville, Atletica, Interja, Lazia in Racinga, je znan po zelo energičnem vodenju tekem. Foto: Reuters

Temperamentni Argentinec, ki na tekmah prekipeva od energije in strasti, danes praznuje okroglo obletnico. Srečal je abrahama, družbena omrežja pa so preplavile čestitke na njegov račun. Na račun njegovega poguma, srčnosti, trdnega značaja, nepopustljivosti, fanatizma. In številnih uspehov. Postal je zaščitni znak obdobja, ko se je Atletico pridružil smetani evropskih klubov.

Oblak za Atletico, kar je Messi za Barcelono

Slovenski reprezentant je navdušil na gostovanju v Liverpoolu. To je bila tudi zadnja tekma Atletica v tej sezoni. Foto: Reuters Ko je leta 2011 prevzel madridski klub, je plaval v povprečju la lige. Kar je sledilo, je vrnilo nasmešek na lica navijačev. Srce je preplavil ponos. Čeprav Atletico ne igra najlepše na oko in je njegov zaščitni znak postala zlasti strnjena obramba s fanatično požrtvovalnostjo, prekrških na robu rumenih kartonov in moštvenim duhom, s katerimi prihaja izjemna statistika Jana Oblaka še bolj do izraza, so Los Colchoneros vredni vsakega spoštovanja.

Simeone je popeljal Atletico do skoraj vseh možnih naslovov. Bil je španski prvak, pokalni zmagovalec, osvojil je ligo Europa, evropski superpokal. Izmuznila se mu je največja lovorika. In to kar dvakrat. Dvakrat je vodil Atletico v finalu lige prvakov, dvakrat je ostal praznih rok po hudih bitkah, v katerih so ga od tako želenega podviga ločile bodisi sekunde bodisi centimetri.

Če je Simeone v tej sezoni s slabšimi predstavami v španskem prvenstvu, ko tudi drage okrepitve niso pomagale k bolj učinkovitemu nogometu, počasi izgubljal zaupanje, pa je z junaško zmago v Liverpoolu potrdil, kako še zdaleč ni rekel zadnje na vročem stolčku. ''Imamo najboljšega vratarja na svetu. Tako kot ima Barcelona Messija, ki dela razliko na igrišču, imamo mi Oblaka. Naši navijači bodo še dolgo pomnili njegovo predstavo v Liverpoolu,'' je prejšnji mesec čestital slovenskemu čuvaju mreže za predstavo na Otoku, na kateri je zbral kar osem obramb.

Allegri namesto Simeoneja?

Simeone ima s klubom, ki ga nosi globoko v srcu, sklenjeno pogodbo do leta 2022. Vse lepo in prav, a v italijanskih medijih, ki so v zadnjih letih že večkrat poročali o željah nekaterih večjih klubov za trenerske usluge Simeoneja, je zaokrožila novica o tem, kako je z Atleticom že začel pogovore Massimiliano Allegri. Italijanski strateg ni vodil kluba že poldrugo leto. Nazadnje je bil trener Juventusa, zdaj pa CalcioMercato poroča, da je prvi kandidat Atletica, če bi madridski klub zapustil Simeone.

Massimiliano Allegri je z Juventusom osvajal naslove kot po tekočem traku. Foto: Reuters

Govorice sežejo tako daleč, da se omenja celo možnost, da bi Allegri lahko nasledil Argentinca že mnogo pred letom 2022, če El Cholo ne bi sprejel klubskih ukrepov, ki so nastali v času pandemije koronavirusa in vsebujejo tudi postavko znižanja plač.

Tako se Simeone ravno na dan, ko je dopolnil polovico stoletja, spopada z enim izmed najbolj nenavadnih rojstnih dni. V tem trenutku je zaradi novega koronavirusa daleč proč od igrišč, covid-19 je moštvu spodrezal krila ravno takrat, ko je poskrbel za veliko senzacijo in prikazal izjemno predstavo, navijači trepetajo za usodo v ligi prvakov, za nameček pa so ga v medijih pričakale še novice o morebitnem nasledniku iz Italije, sicer očaranim nad vsem, kar je od leta 2011 z Atleticom opravil Simeone.