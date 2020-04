Bo Atletico primoran prodati Jana Oblaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atletico zagotovo spada med tiste klube, ki najbolj vztrajajo pri tem, da bi bila sezona 2019/20 španskega prvenstva kljub pandemiji koronavirusa odigrana do konca. Madridčani, ki jim gre sicer veliko bolje v ligi prvakov, v kateri so v osmini finala presenetljivo izločili evropske prvake iz Liverpoola, so v prvenstvu trenutno namreč šele na šestem mestu.

Če bi bilo prvenstva konec, bi tako po enem izmed scenarijev (druga možnost je, da bodo Španci ob delitvi vstopnic za evropsko sezono 2020/21 upoštevali dosežke v evropskih pokalih v zadnjih petih letih) Atletico ostal brez lige prvakov in s tem tudi brez vsaj 100 milijonov evrov, kolikor jih ta po nekaterih ocenah Madridčanom prinese.

Štadion predstavlja (pre)veliko utež

Atletico se je na stadion Wanda Metropolitano preselil jeseni 2017. Foto: Reuters Dobra novica za Atletico je, da so Španci pred dnevi dosegli konsenz, da bodo sezono 2019/20 speljali do konca, a kdo ve, na kakšen način.

Finančni primanjkljaj v klubski blagajni Atletica ob zdajšnjih kriznih trenutkih tako ali tako narašča. Še najmanj je tak zaradi 120 milijonov evrov vrednega lanskoletnega nakupa mladega Joaa Felixa iz lizbonske Benfice, saj je Atletico tako kot že vrsto let tudi lansko poletje na nogometni tržnici naredil velik plus (Antoine Griezmann je odšel v Barcelono za 120, Lucas Hernandez v Bayern München za 80, Rodri v Manchester City za 70 milijonov evrov).

Madridčane izpad prihodkov ob prekinitvi nogometnega dogajanja tepe predvsem zaradi dolgov iz preteklosti. Leta 2017, ko so zgradili moderen štadion Wanda Metropolitano, so si namreč sposodili 200 milijonov evrov, ki jih morajo zdaj vračati do leta 2028.

Trije kandidati za prodajo. Saul Niguez, ...

Ker so pri Atleticu, ki je pod vodstvom Diega Simeoneja v zadnjem desetletju postal evropska velesila in se za vrh vseskozi bori tudi Španiji, v težavah, naj bi razmišljali, da unovčijo kapital, ki ga imajo v igralskem kadru. Kandidati za prodajo naj bi bili predvsem trije.

Prvi je 25-letni vezist Saul Niguez, ki je že nekajkrat namignil, da bi se rad preizkusil na Otoku, kjer naj bi se zanj resno zanimal predvsem Manchester United. Španski reprezentant je leta 2017 z Atleticom podpisal kar devetletno pogodbo, ki se izteče šele leta 2026, a ima v njej zapisano klavzulo v višini 150 milijonov evrov.

Po informacijah, ki prihajajo iz Španije, naj bi ga bili pri Atleticu ob dejstvu, da so se razmere na nogometni tržnici v času krize močno spremenile, pripravljeni prodati tudi za precej manj.

... Thomas Partey ...

Petdeset milijonov evrov je številka, zapisana v pogodbi ganskega vezista Thomasa Parteyja, ki jo je podpisal pred dvema letoma in se izteče leta 2023. Toliko naj bi bili zanj pripravljeni odšteti številni evropski velikani, v prvi vrsti londonski Arsenal, pri katerem naj bi že stopili v akcijo zanj, kar je pred časom potrdil tudi igralčev oče.

... in najbolj dragocen. Jan Oblak.

Najdražji prodajni artikel Atletica je Jan Oblak. Tudi on je pred skoraj natanko letu dni po mesecih pogajanj podpisal novo pogodbo, ki ga za Atletico veže do leta 2023. V bogati pogodbi, ki mu na sezono prinese okoli 10 milijonov evrov in je velika utež tudi za klubsko blagajno, je zapisana klavzula v višini 120 milijonov evrov.

Pri Atleticu bojda niso pripravljeni iti niti evro pod njo, a naj bi predvsem na Otoku, kjer sploh po njegovi odlični predstavi na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Liverpoolu na Anfieldu slovenskega reprezentanta zelo cenijo, obstajalo kar nekaj kupcev, ki bi ga za ta denar z veseljem zvabili v svoje vrste.

Oblak, ki je danes po mnenju tako strokovnjakov kot navijačev eden najboljših nogometnih vratarjev na svetu, mnogi pa so prepričani, da celo najboljši, je v Atletico iz lizbonske Benfice za 16 milijonov evrov prišel leta 2014.

Od takrat je med njegovima vratnicama stal na 245 tekmah v vseh tekmovanjih in v tem času prejel vsega 168 golov. Na kar 133 tekmah je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

V tem času se je z Atleticom veselil treh lovorik. Zmagal je v ligi Europa, evropskem superpokalu in španskem superpokalu. Leta 2016 je z Atleticom igral tudi v finalu lige prvakov in proti mestnemu tekmecu Realu v Milanu izgubil šele po enajstmetrovkah.