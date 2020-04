Na stadionu Atletica kuhinja za najrevnejše Madridčane

Objekt, zgrajen leta 2017, je zaprt že vse od 14. marca, ko je bilo vodstvo španske lige zaradi pandemije koronavirusa prisiljeno ustaviti tekmovanja. Na stadionu tako stoji tudi prostor velik okrog 1000 kvadratnih metrov, kjer med tekmami in koncerti pripravljajo obroke za obiskovalce.

V klubu so se odločili, da prostor s sedmimi kuhinjami dajo na razpolago mestu, saj je v njem dnevno moč pripraviti kar do 50.000 obrokov. Oblasti so že potrdile, da bodo tukaj pripravljali obroke za najrevnejše prebivalce, saj bo nova infrastruktura omogočila pripravo okusnejših jedi.

V Španiji je z posledicami koronavirusa umrlo skoraj 21.300 ljudi, v širšem območju Madrida skoraj 7.500. Življenje je ustavljeno že peti teden.

Že v marcu je mestu na voljo dal stadionske prostore tudi madridski Real, kjer oblasti hranijo zaščitno opremo, ki jo delijo zdravstvenim delavcem. Podobno so ravnali pri večnem tekmecu Barceloni, kjer so Camp Nou dali na razpolago zdravstvenim delavcem, danes pa so sporočili, da so prvi v zgodovini pripravljeni sponzorju oddati ime stadiona, z izkupičkom pa financirati boj proti koronavirusu.

