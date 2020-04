Britanci so zaljubljeni v Jana Oblaka

FourFourTwo je objavil lestvico najboljših vratarjev na svetu in na prvo mesto postavil Jana Oblaka. Nadomestnega kapetana Atletica Madrida in slovenske reprezentance pri priznani britanski nogometni reviji očitno obožujejo. Za najboljšega so ga namreč označili že tretjič. Med najboljšo deseterico se je na sedmem mestu znašel tudi Samir Handanović.

Novica je sicer stara že več kot teden dni, a priznanje je veliko, tako, da ga je vredno omeniti.

"Po tem, ko je na prvi tekmi zmagal z 1:0, so pri Atleticu vedeli, da bo Liverpool pred domačimi navijači naredil vse, da bi se uvrstil v osmino finala lige prvakov. Napadi na Anfieldu so se vrstili drug za drugim, a so se vedno znova ustavili pri številki ena med vratnicama Atletica. To je bila predstava, ob kateri ste izbuljili oči, a ob njej niste mogli biti presenečeni. Na tej ravni namreč brani že dlje časa. Njegov odstotek obramb znaša kar 73,1 in je po tej statistiki drugi najboljši v španski ligi za vratarjem Levanteja Aitorjem Fernandezom. Kar 100 nedotaknjenih mrež je zbral v vsega 178 nastopih za Atletico. Nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi je prejel v zadnjih štirih sezonah. Moramo sploh še nadaljevati?" so se pri priznani angleški reviji FourFourTwo, ki izhaja že od leta 1994 in predstavlja obvezno mesečno branje številnim nogometnim navdušencem, razpisali ob argumentiranju tega, zakaj so Jana Oblaka na lestvici najboljših vratarjev postavili pred Brazilca v vratih Liveproola Alissona in nemškega vratarja Barcelone Marca-Andreja ter Stegna.

"Oblak je trenutno najboljši vratar na svetu in to utegne ostati še kar nekaj časa," so Britanci še zapisali o 27-letnem zvezdniku slovenskega in tudi evropskega nogometa.

Samir Handanović je po letih življenja v senci v zadnjem času dobil priznanje, da je eden najboljših na svetu. Foto: Getty Images

Zelo visoko kotira tudi Samir Handanović

Zanimivo, v izboru francoske nogometne revije France Football, ki podeljuje zlato žogo in po novem tudi nagrado za najboljšega vratarja na svetu, je Oblak decembra lani pristal šele na četrtem mestu za omenjenima Alissonom in ter Stegnom ter še enim Brazilcem, svojim nekdanjim soigralcem iz portugalskega Rio Aveja Edersonom.

Na tej lestvici glasovanja za nagrado, ki so jo Francozi poimenovali po legendarnem ruskem vratarju Levu Jašinu, smo imeli Slovenci konec lanskega leta še enega predstavnika. Samir Handanović je v glasovanju končal na desetem mestu.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance in zdaj vrsto let eden glavnih nogometašev milanskega Interja se je znašel tudi na zdajšnji lestvici revije FourFourTwo. Postavili so ga na sedmo mesto.

Med najboljše ga že nekaj let uvršča tudi The Guardian

Angleži imajo o prvem zvezdniku slovenskega nogometa zelo visoko mnenje. Foto: Reuters



Na lestvici 100 najboljših nogometašev na svetu so ga med vratarji za



Zanimivo, pred dnevi je slovenskemu vratarju veliko priznanje dal tudi legendarni nekdanji nogometaš Liverpoola in angleški reprezentant Steven Gerrard, ki ga je imenoval za najboljšega vratarja, proti kateremu je na svoji bogati nogometni poti igral. Oblak je tako našel mesto v eminentni enajsterici, v kateri so se znašla velika imena, kot so Lionel Messi, Cafu, Alessandro del Piero, Roy Keane, Didier Drogba ...



