Kaos v finalu afriške lige prvakov, CAF sklical izredno sejo

Tunizijska ekipa Esperance Sportive je sinoči ubranila afriško ligo prvakov v nogometu in pokal osvojila četrtič v zgodovini. V domačem Radesu je pred 60.000 gledalci na povratni tekmi z 1:0 premagala Wydad iz Maroka, prva tekma se je v Casablanci končala neodločeno 1:1. Povratne tekme pa niso končali in Esperance je prvak postal za zeleno mizo.

Edini zadetek na drugi tekmi je v 41. minuti dosegel Youcef Belaili. Wydad je v 59. minuti nato dosegel zadetek, a so ga sodniki razveljavili. Maročani so nato zahtevali ogled videoposnetka in odločitev z zdaj v mednarodnem merilu uveljavljenim sistemom VAR, pa ta ni bil na voljo. Vodstvo in igralci Wydada nato niso želeli več igrati in po 90 minutah čakanja so zmago prisodili Esperanceju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvič v 55-letni zgodovini elitnega afriškega klubskega tekmovanja, ki poteka po sistemu ene domače in gostujoče tekme, se je primerilo, da finalni obračun ni bil odigran v celoti. Esperance, ki letos praznuje stoletnico obstoja, je po letih 1994, 2011 in 2018 četrtič prvak, Wydad pa je ostal pri dveh naslovih (1992 in 2017).

Foto: Reuters

Walid el Karti je v 59. minuti zatresel domačo mrežo, gambijski sodniki pa so dosodili prepovedan položaj in zadetek razveljavili. Televizijski posnetek je pokazal, da je bil strelec sicer v položaju, v katerem sodniki ne bi smeli razveljaviti zadetka, je pa tudi pokazal, da je el Karti ob strelu z glavo z ramo napravil prekršek nad igralcem domače zasedbe.

VAR ni bil na voljo

Gostje so nato zahtevali ogled videoposnetka in uporabo videotehnologije VAR, ki pa ni bila na voljo. Tunizijski mediji so poročali, da so bili v v vodstvu Wydada že pred tekmo obveščeni, da je VAR v okvari in ga ne bodo mogli uporabiti.

Videotehnologije VAR ni bila na voljo. Foto: Reuters

Igralci Wydad so množično protestirali, na igrišču so se jim pridružili tudi 69-letni trener Faouzi Benzarti ter rezervni igralci. Potem je morala posredovati še policija, saj je navijač z domačo rdeče-zlato zastavo skušal obračunati z igralci tekmecev. Potem so s tribun začeli metati še plastične steklenice in druge predmete in tekma je bila prekinjena.

Predsednik Afriške nogometne konfederacije (CAF) Ahmad Ahmad se je nato dolgo pogovarjal z vodstvoma Esperanceja in Wydada. Ker tudi po prekinitvi, ko so se strasti umirile, igralci Wydada niso želeli nadaljevati dvoboja, so dosodili zmago ekipi Esperance Sportive.

Zmeda že na prvi tekmi

Gehad Grisha si je zaradi slabega sojenja na prvi tekmi prislužil šestmesečno prepoved sojenja. Foto: Reuters

Tudi prva finalna tekma ni minila brez razprtij, ključno vlogo pred tednom dni v Maroku pa so odigrali VAR in egiptovska sodniška ekipa ter igralca iz Slonokoščene obale. Prejšnji petek je bil izid v Rabatu 1:1 za Wydad. Ta ekipa je zaradi izključitve svojega kapetana Brahima Nakacha v 49. minuti igrala z desetimi možmi. Igralec Slonokoščene obale Fousseny Coulibaly je goste povedel v vodstvo (44.), izenačil je njegov rojak Cheick Comara (79.).

Sodniki so drugi zadetek Wydada razveljavili zaradi igranja z roko, domačim pa prav tako po uporabi tehnologije VAR niso dosodili kazenskega strela po domnevnem igranju tekmecev z roko. CAF je nato kaznovala sodnike iz Egipta s šestmesečno prepovedjo sojenja z obrazložitvijo, "da je bilo sojenje zelo slabo". Glavni sodnik je bil Gehad Grisha, ki je sodil tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Škandal se je zgodil le 20 dni pred začetkom afriškega pokala narodov, reprezentančnega prvenstva 24 ekip črne celine, ki bo potekal v Egiptu.

