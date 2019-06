Legendarni Španec in Oblakov prijatelj ima dovolj

Španski napadalec Fernando Torres je pred leti spadal med najboljše igralce na svetu, po odhodu iz Liverpoola, ko se je preselil v Chelsea, pa začel tako nihati v formi, da je izgubil stik s svetovno elito. Iskal jo je v Milanu, se vrnil k matičnemu klubu Atleticu, kjer je ostal veliki ljubljenec navijačev, a ni več nikoli ponovil predstav, s katerimi si je v mlajših letih izklesal status enega najučinkovitejših in najbolj neustavljivih napadalcev na svetu.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu