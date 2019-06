Atletico kupil nogometaša Reala za 40 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne dogaja se pogosto, da bi nogometaš madridskega Reala pospravil kovčke in se preselil na drug konec mesta k velikemu tekmecu Atleticu. Nogometni svet v zadnjih 13 letih ni poznal junaka, ki bi se odločil za takšen korak, Marcos Llorente pa se je odločil, da bo nesojenemu pravilu naredil konec, Atletico pa bo zanj plačal kraljevemu klubu 40 milijonov evrov.

Ko je trener belih baletnikov Zinedine Zidane po neprepričljivi sezoni 2018/19 obvestil Marcosa Llorenteja, da ni v njegovih načrtih za naslednjo sezono, se je mladi španski zvezni igralec odločil za odhod. Izrazil je željo, da bi okrepil mestne sosede, ki so v zadnji sezoni končali la ligo pred Realom.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

👉 https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) June 20, 2019

Kluba sta našla skupen jezik, Atletico pa bo Realu za igralca, ki je v treh sezonah vknjižil le 22 nastopov, odštel okrog 40 milijonov evrov. Dogovor bo dokončno sklenjen po zdravniškem pregledu, 24-letni Llorente, ki blesti v obrambnih nalogah, pa bo z rdeče-belimi, pri katerih stoji na vratih slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, sklenil petletno sodelovanje.

Rodri želi zapustiti Atletico

Za Rodrija se zanima Manchester City. Foto: Reuters Atletico je tako našel primerno menjavo za Rodrija, za katerega se resno zanima Manchester City. Odkupna klavzula mladega zvezdnika Atletica znaša 70 milijonov evrov, kar za angleškega prvaka ne bi smel biti prevelik zalogaj. Llorente je lačen dokazovanja na visoki ravni.

Pri Realu je ostal na stranskem tiru, nastopal pa le v kratkem obdobju odsotnosti Casemira. V sezoni 2016/17 je nabiral izkušnje pri Alavesu, nato pa se vrnil v špansko prestolnico, kjer je zaman trkal na vrata začetne enajsterice. Pri Atleticu nanj računajo zelo resno, o čemer priča tudi visok znesek, ki ga bodo odšteli za nakup igralca.

Skupina navijačev Reala je na družbenih omrežjih že izrazila nezadovoljstvo s potezo, saj je prepričana, da bi si Llorente kot eden najbolj nadarjenih posameznikov klubskega podmladka zaslužil več priložnosti.

Eden Hazard je novi zvezdnik madridskega Reala, kjer ne bo sodeloval z Marcosom Llorentejem. Foto: Reuters

Real je v tem poletnem prestopnem roku pripeljal številne novince. Beli dres so oblekli Eden Hazard, Ferland Mendy, Rodrydo, Eder Militao in Luka Jović, z Realom pa se povezujeta tudi francoska zvezdnika Paul Pogba (Manchester United) in Kylian Mbappe (PSG).