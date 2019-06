Kaj prinaša tokratni Izbor z družabnih omrežij, s katerim se lahko na Sportalu zabavate vsak ponedeljek zvečer? Osrednja zgodba je težko pričakovana poroka Sergia Ramosa, v njem pa nastopajo tudi nogometaši Liverpoola in papiga, ki prepeva o Moju Salahu, vratar Juventusa Wojciech Szczesny in še marsikdo. Tudi Marcos Tavares,ki je tokrat poskrbel za košček slovenskega nogometa.

Sergio Ramos in Pilar Rubio sta v zakonski stan skočila po sedmih letih zveze. Foto: Reuters

Težko pričakovana poroka, o kateri danes govori ves svet

V soboto sta v zakonski stan skočila dolgoletni kapetan madridskega Reala in španski reprezentant, eden najboljših branilcev vseh časov, 33-letni Sergio Ramos, in njegova dolgoletna partnerka Pilar Rubio, osem let starejša televizijska voditeljica in igralka.

Poročila sta se v Sevilli, od koder prihaja Ramos, ki je tam tudi začel svojo bogato nogometno pot, na poroki pa je bilo približno 500 gostov, med katerimi seveda ni manjkalo pomembnežev. Zato ne čudi, da so Španci to poroko označili za poroko leta, nekateri pa kar poroko desetletja in verjetno niso prav zgrešili.

Fotogalerija s poroke Sergia Ramosa in Pilar Rubio:

Na njej so bili tako številni zvezdniki iz nogometnega sveta in tudi nekaj pomembnežev iz zabavne industrije. Od nogometašev so prišli nekdanji britanski nogometni zvezdnik David Beckham z ženo Victorio, nekdanjo članico Spice Girls, zvezdnik Barcelone Gerrard Pique z ženo, kolumbijsko pevko Shakiro, številni soigralci in prijatelji iz Reala in španske reprezentance, med njimi Luka Modrić, Zinedine Zidane, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Hiero, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, nekdanji trener Reala in španske reprezentance Vicente del Bosque, pa tudi predsednik Reala Florentino Perez.

Kolaž zvezdnikov na poroki Sergia Ramosa:

Zanimivo pa je, da med povabljenci ni bilo dolgoletnega Ramosovega soigralca iz najuspešnejših časov pri Realu, s katerim sta skupaj osvojila kar štiri naslove evropskega prvaka, Cristiana Ronalda. Španski mediji tekmujejo v iskanju odgovora na vprašanje, zakaj Portugalca ni bilo zraven. Verjetno predvsem zaradi tega, ker je bil njun odnos v zadnjih mesecih sobivanja na Santiagu Bernabeu precej skrhan.

Poročila sta se v katedrali v Sevilli, pred njo pa se je zbrala množica novinarskih ekip in oboževalcev, ki so prežali na podpise številnih zvezdnikov, vstopa na poroko pa seveda niso imeli. Po poroki je sledila velika zabava, na kateri so za glasbo skrbeli AC/DC. Legendarni avstralski rokerji naj bi za nastop prejeli okrogel milijon evrov honorarja, odštel pa jih je Ramos in tako presenetil svojo srčno izbranka, ki naj bi bila njihova velika oboževalka. Tudi hrana zagotovo ni bila slaba. Za njo je skrbel kuharski mojster Dani Garcia, čigar restavracija v Marbelli ima kar tri Michelinove zvezdice.

Zabava je potekala na posestvu, na katerem so bili mobilni telefoni, fotoaparati, kamere in drugi podobni aparati strogo prepovedani. Gostje so jih morali pustiti zunaj. Seveda vstop ni bil dovoljen niti novinarjem in snemalcem, sta pa Ramos in njegova nova žena zvečer stopila ven in namenila nekaj besed sedmi sili, ki je čakala pred posestvom, na katerem je bilo poskrbeljano za vse, tudi najmanjše potankosti. Organizatorji so bojda morali med drugim paziti tudi na to, kakšne barve bodo šivi na prtih, ki so pokrivali bogato obložene mize, za katerimi so sedeli pomembni gostje ...

David Beckham and wife Victoria join Modric and Morata at Sergio Ramos wedding pic.twitter.com/25lBqOpffk — The Sun (@TheSun) June 17, 2019

Fotografija zvezdnika Juventusa, ki vas bo pošteno nasmejala

V teh dneh je po spletu zaokrožila tudi fotografija z dopusta vratarja Juventusa, Wojciecha Szczesnyja, na kateri poljskemu zvezdniku pozira njegovo dekle Marina Luczenko. Vse lepo in prav, a medtem ko se je lepotica nastavljala kameri, je Szczesny, ki je znan po tem, da se rad šali, poskrbel za potezo, ob kateri se je marsikdo pošteno nasmejal. Kamero je namreč obrnil proti sebi in naredil selfie.

Wojciech Szczesny, the ultimate Madlad via /r/madlads pic.twitter.com/dlpzpOr2qd — Best Of Madlads (@madladsbest) June 17, 2019

Zelo nesramna gesta kamerunske nogometašice

Francija v teh dneh gosti svetovno prvenstvo za nogometašice, na katerem nastopajo tudi Nizozemke in Kamerunke. V Valenciennesu sta se ti dve reprezentanci udarili v soboto, pred več kot 22 tisoč gledalci pa so zmagale Evropejke s 3:1. Kamerunke so bile ob zaostanku očitno zelo frustrirane, še najbolj očitno strelka njihovega edinega gola. Napadalka moskovskega CSKA Gabrielle Onguene, ki se je takole nesramno odzvala na sicer lepo gesto ene od rezervistk Nizozemske, ki ji je ponudila vodo, da bi se osvežila, a naletela na nepričakovan odziv.

Lionne domptée - tamed lionesse - Gabrielle #Onguéné makes a sporting gesture after being offered water by Dutch player Merel van Dongen during #NEDCMR at the #WomenWorldCup2019 😂🤣😜😝Adieu, #Cameroun. pic.twitter.com/rchmnSHsGg — Fons Øtebrän (@Hefobundna) June 16, 2019

Navijači Nizozemk so navdušili ves svet

Še malo ženskega nogometa in Nizozemk. Tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v zadnjem času večkrat poudaril, da je ženski nogomet v vzponu, da je res tako, pa pričajo tudi dodobra napolnjene tribune letošnjega svetovnega prvenstva v Franciji in vse bolj tudi navijaška kultura tistih, ki jih obiskujejo. Tole so videi navijačev Nizozemk na ulicah in štadionu Valenciennesa pred tekmo s Kamerunom, ki so navdušili ves svet.

De Oranjemars nadert het stadion in Valenciennes. De lokale bevolking kijkt haar ogen uit naar alle oranjefans. Om 15 uur spelen de Oranje Leeuwinnen tegen Kameroen #fifawwc #ned #cmr pic.twitter.com/KhWSx3mYLd — Ingrid Lemmens (@IngridLemmens) June 15, 2019

Dans 5 minutes le match Pays-Bas - Cameroun va commencer ! 3e match de la #CoupeDuMondeFeminine2019 ⚽️ à Valenciennes. Une marée "Oranje" a déferlé sur le Stade du Hainaut ! #FBSPORT pic.twitter.com/qNF8rFdDCX — Winny Claret (@WinnyClaret) June 15, 2019

Zlati telefoni za evropske prvake iz Liverpoola

Ne samo večno slavo, medalje in denarne bonuse, nogometaši Liverpoola, ki so z zmago v finalu lige prvakov v začetku meseca postali evropski prvaki, so zdaj za nagrado prejeli še prav posebne telefone.

Prav vsi člani velikana angleškega nogometa so namreč postali lastniki posebne serije mobilnih zlatih mobilnih telefonov, ki so iz čistega zlata, ob tem pa je na njem vgravirano ime vsakega nogometaša Liverpoola, na telefone pa so izdelovalci vgravirali tudi logotip finala lige prvakov 2019.

Toliko, da ne bodo pozabili, kaj jim je uspelo. Glede na to, da nogometaši telefone pogosto vlačijo po rokah, smo prepričani, da zagotovo ne bodo …

Papiga, ki prepeva o zvezdniku Liverpoola

Liverpool je nov evropski prvak, da je prišel do šeste evropske lovorike, pa je v največji meri zaslužen njegov zvezdnik Mo Salah. Ne samo zaradi številnih zadetkov in odličnih potez, Egipčan je med navijači zelo priljubljen tudi zaradi svoje simpatičnosti in enostavnosti. Na Anfieldu mu navijači prepevajo že dolgo časa, zdaj pa je lahko eden najboljših napadalcev prisluhnil tudi papigi enega od navijačev Liverpoola, ki je svojega hišnega ljubljenčka naučil prav posebne pesmi in postal spletni hit.

This parrot sings Mo Salah's song perfectly 🇪🇬👑



(via Kelo the African Grey/FB) pic.twitter.com/g6kVlMTCCu — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2019

Komičen avtogol, ki se je zgodil v ZDA

Prejšnji teden sta se v severnoameriški ligi MLS udarila San Jose Quakes in FC Dallas, tekma pa se je končala z remijem 2:2. Nič takšnega, kar bi šlo v svet, če se na začetku te tekme ne bi zgodilo tole, kar si lahko ogledate spodaj. Komičen avtogol argentinskega vratarja domačih Daniela Vege, ki je tako gostom na samem začetku tekme omogočil, da so na res lahek način prišli do vodstva.

Predrzen navijač Barcelone je v Madridu izzival srečo

Prejšnji teden so pri Realu dočakali novo galaktično okrepitev. Za sto milijonov evrov, kar je rekord letošnjega poletja, je v Madrid iz Chelseaja prišel belgijski super zvezdnik Eden Hazard, ob predstavitvi pa ga je na Santiago Bernabeu prišlo pozdraviti več kot 50 tisoč navijačev. Eden izmed njih je bil zelo predrzen. Oblečen je bil v majici velikega tekmeca Reala, Barcelone. Poglejte, kaj se je potem z njim zgodilo.

In case you missed it, a Barcelona fan in his jersey comes to also welcome Hazard, and after several chants at him, he takes off his jersey. pic.twitter.com/rK4a5gG0OY — Contra Sports (@contra_sports) June 13, 2019

Legendarni napadalec Maribora je čez noč postal natakar

Marcos Tavares se je v nedeljo preizkusil v novi vlogi. Če ste zadnji dan prejšnjega tedna sedeli v enem izmed mariborskih gostinskih lokalov, je obstajala precejšnja verjetnost, da vam je postregel legendarni napadalec Maribora.

Ne, ni se zgodilo, da bi ga športni direktor Zlatko Zahović čez noč odslovil in si je moral najboljši strelec v zgodovini Maribora in prve slovenske lige čez noč najti novo zaposlitev, ampak je 35-letni Brazilec s slovenskim potnim listom sodeloval v dobrodelni akciji, s katero so zbirali denar za pomoči potrebnim. Honorarje in napitnine, ki so jih ob Tavaresu nabirali še nekateri znani Mariborčani, so namreč namenili socialno ogroženim, humanitarnemu društvu UP-ornik in osnovni šoli Guštava Šiliha. Lepa gesta, ni kaj, kako se je Tavares obnesel v vlogi natakarja, pa si lahko ogledate v spodnjem videu.

Marcos Tavares je fotografijo z dobrodelne akcije v družbi sina objavil tudi na svojem profilu na Instagramu:

Kako se je Marcos Tavares obnesel v vlogi natakarja?

Navijači ob proslavi "zažgali" celo mesto

Turški prvoligaš Götzepe, za katerega je pred časom igral tudi občasni slovenski reprezentant Rajko Rotman, je ta teden praznoval 94. rojstni dan, njegovi številni navijači iz soseske Güzelyali v mestu Izmir, pa so ob tem poskrbeli za spektakularno proslavo, ob kateri se je na trenutke zdelo, da je zagorelo celo mesto. Oglejte si, kaj se je dogajalo.