Zvečer gre zares, koga bo osrečil Čeferin?

"Ni ga lepšega začetka sezone kot odigrati finale v Evropi. Zelo spoštujem Villarreal in trenerja Unaija Emeryja. Hočem reči, kmalu bodo lovoriko v evropski ligi morali preimenovati v lovoriko Unaija Emeryja (španski trener je s Sevillo in Villarrealom to tekmovanje osvojil kar štirikrat). Neverjeten je. Mislim, da bodo šli na tekmo z miselnostjo, da nimajo česa izgubiti. No, mi bomo naredili vse, da osvojimo lovoriko," pred tekmo razmišlja nemški strateg Thomas Tuchel, njegov varovanec Mateo Kovačić pa poudarja, kako je mlada ekipa Chelseaja lačna novih lovorik. Če bi danes ugnali Villarreal, bi osvojili že osmo evropsko lovoriko.

Za dvoboj ne bo kandidiral Romelu Lukaku, ki ga Chelsea še ni uradno predstavil kot novo pridobitev. Konkurenca v taboru modrih je tako velika, da se med 24 potnikov za Severno Irsko niso uvrstili Malang Sarr, Davide Zappacosta, Ross Barkley in Michy Batshuayi.

Verjetni začetni postavi: Chelsea: Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner



Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Manu Trigueros, Manu Morlanes, Alberto Moreno; Gerard, Dia

Rumena podmornica strup za angleške velikane

Londončani bodo imeli zvečer na nacionalnem stadionu Windsor Park v Belfastu, kjer naj bi se zbralo okrog 13 tisoč gledalcev, opravka s klubom, ki je v izločilnem delu evropske lige prekrižal načrte dvema angleškima velikanoma. Villarreal je v polfinalu spravil v slabo voljo Arsenal, v finalu pa po maratonskem izvajanju 11-metrovk še Manchester United.

Trener Unai Emery želi bogati zbirki osvojenih lovorik dodati še evropski superpokal. S Sevillo mu je dvakrat spodletelo, se mu bo posrečilo v tretje? ''Lahko še enkrat pišemo zgodovino in dosežemo nekaj čudovitega pred novo sezono. Tekma bo pokazala, česa smo sposobni proti najboljšim ekipam. Chelsea, evropski prvak, je zame najboljša ekipa na svetu,'' je španski strateg, ki v napadu največ pričakuje od Gerarda Morena, pohvalil modre.