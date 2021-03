Na Euru vendarle gledalci? Čeferinove besede vzbujajo optimizem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je po poročanju hrvaškega športnega dnevnika Sportske novosti dejal, da prvenstvo med 11. junijem in 11. julijem ne bo potekalo pred praznimi tribunami, ampak "morajo gostitelji dati možnost tudi gledalcem, da si ogledajo tekme na tribunah v živo".

"Če mesto, v katerem bo tekma, predlaga tekmo brez gledalcev, je treba zagotoviti, da bo tekma potem tam, kjer bodo navijači dobrodošli," je Uefa odgovorila na vprašanje o gledalcih AFP.

Naslov najboljšega bodo na Euru branili Portugalci. Foto: Reuters

Uefa tako razmišlja, da bi bilo v primeru omejitev za gledalce EP v desetih ali 11 državah. Gostiteljice imajo do 7. aprila čas, da Uefo obvestijo o različnih možnostih prisotnosti gledalcev na tekmah in tudi preostalih pogojih za organizacijo tekem. Potem bodo o tem razpravljali in odločali na seji izvršnega odbora Uefe 19. aprila, tik pred letnim kongresom Uefe v Montreuxu.