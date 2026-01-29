Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Euro 2026 v futsalu, 3. krog (C)

Euro 2026 v futsalu, 3. krog (C)

Slovenska reprezentanca danes po četrtfinale in nov spektakel v Stožicah

Slovenija, Futsal Euro 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenija bo na domačem evropskem prvenstvu v futsalu danes igrala odločilno tekmo za uvrstitev v četrtfinale. Zmaga proti Belorusiji brez dvoma prinaša napredovanje, ob drugačnih izidih pa bo četa odvisna tudi od Španije, ki bo vlogo izrazitega favorita upravičevala še proti Belgiji. Obe tekmi se začneta ob 17.30.

Skupina C:

Četrtek, 29. januar:
Slovenija : Belorusija (17.30, Stožice)
Španija : Belgija (17.30, Tivoli)

 

Skupina D:

Četrtek, 29. januar:
Italija : Madžarska (20.30, Tivoli)
Portugalska : Poljska (20.30, Stožice)

Prvo tekmo za biti ali ne biti je Slovenija odigrala že v ponedeljek, ko bi vse razen zmage proti Belgiji izjemno zapletlo pot do četrtfinala. Varovanci Tomislava Horvata so se znova soočili s hitrim zaostankom, a je v prvem polčasu sledil odličen odgovor. Slovenska reprezentanca je petkrat zatresla mrežo Belgije, ta se je sicer v nadaljevanju vrnila po zaslugi izjemnega kapetana Omarja Rahouja, a ostalo je pri zasluženih treh točkah gostiteljev prvenstva.

Za Slovenijo je bila to šele tretja zmaga na 20. nastopu na evropskih prvenstvih. Ob treh remijih imajo slovenski futsalisti v statistiki še 14 porazov. S tem je izbrana vrsta naredila velik korak k uvrstitvi v četrtfinale Eura, svoji tretji v zgodovini tega tekmovanja. Na poti do tja stoji Belorusija.

Matej Fideršek opozarja, da bo Belorusija drugačen nasprotnik od Belgije. | Foto: Guliverimage Matej Fideršek opozarja, da bo Belorusija drugačen nasprotnik od Belgije. Foto: Guliverimage

Edino srečanje pred 31 leti

"Gre za povsem drugačno ekipo od Belgije, a imajo tudi oni v svojih vrstah nekaj kakovostnih posameznikov. Moramo se dobro pripraviti na njihovo igro, a verjamem, da si lahko z našo kakovostjo izborimo napredovanje v izločilne boje," je pred dnevi razlagal Matej Fideršek, z dvema zadetkoma prvi strelec Slovenije na tem turnirju.

Slovenija je z Belorusijo doslej odigrala eno samo srečanje, ki pa nima prav veliko skupnega z današnjim futsalom. Reprezentanci sta se pomerili leta 1995, Slovenci pa so slavili s 3:2.

Belorusija na prvih dveh tekmah ni vknjižila točk, prav tako še vedno čaka na svoj prvi zadetek. Kljub temu gre za kompaktnega, ostrega nasprotnika, ki je sposoben presenetiti. Da predvsem visok poraz v prvem krogu proti Belgiji (0:4) ni realen pokazatelj kakovosti Belorusov, opozarjajo tudi v slovenskem taboru.

Portugalska v četrtfinalu čaka na drugouvrščeno ekipo iz skupine C. | Foto: Guliverimage Portugalska v četrtfinalu čaka na drugouvrščeno ekipo iz skupine C. Foto: Guliverimage

Če je bilo treba proti Belgijcem posebej pozorno paziti na že omenjenega Rahouja in izkušenega naturaliziranega Brazilca Grella, v beloruskih vrstah največjo nevarnost predstavlja robustni Dmitrij Švedko. "Selektor Tomislav Horvat nas je opozoril na disciplino v igri, ki krasi Belorusijo. Podobni so ruski šoli, kjer so vsi igralci fizično močni ter taktično dovršeni," pred današnjim obračunom razlaga Nejc Hozjan.

V četrtfinalu že čaka Portugalska

Ko bo Slovenija v Stožicah lovila svoj tretji četrtfinale na evropskih prvenstvih, bo Španija v Tivoliju potrjevala prvo mesto v skupini C. V večernem terminu bo na enak način znan še razplet v skupini D, kjer si je prvo mesto že zagotovila branilka naslova Portugalska (ta je tako najverjetnejša nasprotnica Slovenije, če se ta prebije v izločilne boje), za drugo pa se bosta v neposrednem obračunu pomerili Italija in Madžarska.

Skupina C:

Skupina D:


