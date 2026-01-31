Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

31. 1. 2026,
10.37

Ameriško atletsko zvezdnico aretirali zaradi prehitre vožnje, posnetek že kroži #video

Pariz 2024 atletika Sha'Carri Richardson | Ameriška atletska zvezdnica Sha'Carri Richardson se je spet znašla v težavah. | Foto Reuters

Ameriška atletska zvezdnica Sha'Carri Richardson se je spet znašla v težavah.

Foto: Reuters

Ameriška atletska zvezdnica Sha'Carri Richardson se je znova znašla v navzkrižju z zakonom, tokrat zaradi prometnega spodrsljaja. Olimpijsko podprvakinjo v sprintu na 100 m so aretirali na Floridi zaradi "nevarne prekoračitve hitrosti". Policisti okrožja Orange so jo ujeli, ko je vozila več kot 160 km na uro. Posnetek se je že znašel na spletu.

Na Floridi je julija lani začel veljati zakon o prekoračitvi hitrosti, katerega cilj je zmanjšanje naraščajočega številka smrtnih žrtev v prometu in najhujših nesreč. Vožnja s hitrostjo 80 kilometrov na uro prek dovoljene hitrosti ali vožnja s hitrostjo nad 160 kilometrov na uro je po novem obravnavana kot kaznivo dejanje. Za prvo obsodbo je zagrožena kazen do 30 dni zapora in globa v višini 500 dolarjev.

Ker gre za prvo takšno dejanje Sha'Carri Richardson, so varščino za izpustitev iz pripora določili na 500 dolarjev (419 evrov).

Gre za vrhunsko atletinjo, trikratno svetovno prvakinjo v teku na 100, od tega dvakrat s štafeto. Petindvajsetletnica je blestela tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojila srebro v sprintu na 100 m ter zlato v štafeti.

Stara znanka policije

Teksašanko so julija lani aretirali na letališču Seattle-Tacoma, potem ko je napadla in porinila fanta Cristiana Colemana, tudi šprinterja, ter mu vzela nahrbtnik. Na podlagi posnetka varnostne kamere so dejanje obravnavali kot družinsko nasilje, napad četrte stopnje. Coleman proti partnerki ni želel vložiti tožbe, češ da ne bi smela biti aretirana. Po več kot 18 urah pridržanja se je Richardson opravičila Colemanu in dejala, da bo poiskala pomoč.

Na OI leta 2021 v Tokiu ni nastopila zaradi kršitve protidopinških pravil. Po zmagi na ameriških kvalifikacijah je bila pozitivna na testu za marihuano in so ji izrekli eno mesečno prepoved tekmovanj. Ta je ravno sovpadala z OI. Po izteku suspenza bi lahko tekmovala v ženski štafeti na 100 m, vendar je niso izbrali za nastop, zato je tokijske igre povsem izpustila.

Richardson na atletskih stezah ne pleni pozornosti le zaradi dosežkov, ampak tudi videza. Izstopa zaradi dolgih nohtov in barvitih laseh. Kot je izjavila, njen stil navdihuje stil Florence Griffith-Joyner.

Preberite še:

