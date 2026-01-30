Evropska komisija Sloveniji izdala več opominov

Evropska komisija je Sloveniji izdala vrsto opominov zaradi kršitev pravil EU. Slovenijo med drugim poziva k zagotovitvi skladnosti javnega naročanja zdravil, popolnemu prenosu direktive o potrošniških kreditnih pogodbah in spoštovanju pravil na področju avtorskih pravic, so sporočili iz Bruslja.

Sloveniji je komisija izdala drugi opomin v zvezi z javnim naročanjem zdravil v javnih lekarniških zavodih, ki po oceni komisije ni v skladu s pravili EU o javnem naročanju.

Zaradi nepriglasitve nacionalnih ukrepov za prenos direktive, ki usklajuje pravila o izmenjavi informacij v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji s pravili EU o varstvu podatkov, je prvi opomin izdala osmim članicam, tudi Sloveniji.

Prvi opomin je 21 članicam, tudi Sloveniji, izdala zaradi nepopolnega prenosa direktive o pogodbah o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo.

23 državam, tudi Sloveniji, je prvi opomin izdala zaradi nepopolnega prenosa direktive o potrošniških kreditnih pogodbah.

Slovenijo je skupaj z več drugimi državami članicami pozvala tudi k izpolnjevanju zahtev glede dostopnosti proizvodov in storitev v skladu s pravili EU.

Prvi opomin si je Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi državami prislužila tudi zaradi neprenosa spremenjene direktive o inteligentnih prometnih sistemih.

Prav tako je Sloveniji izdala prvi opomin, ker ni pravilno uporabila direktive o uskladitvi nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi ter direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic.

Še dva prva uradna opomina si je Slovenija prislužila zaradi nepopolnega prenosa zahtev glede proračunskih okvirov držav članic ter zaradi nepopolne posodobitve pravil o sestavi, označevanju in poimenovanju medu, sadnih sokov, sadnih marmelad in dehidriranega mleka.