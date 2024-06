Poljaki dočakali vrnitev Lewandowskega, a izgubili proti Avstriji

Po četrtkovi drami med Sloveniji in Srbijo, novi medli igri Anglije in zmagi Italije s pomočjo avtogola se evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji danes nadaljuje s tremi tekmami v skupinah D in E. Osrednji obračun dneva je tekma med Francijo in Nizozemsko (21.00), na kateri naj bi z zaščitno masko nastopil tudi Kylian Mbappe. V skupini D je Poljska dočakala vrnitev najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, a je gladko izgubila obračun z Avstrijo (1:3). V skupini E sta se danes pomerila Slovaška in Ukrajina. Slovaki so zadeli prvi, nato pa so Ukrajinci v drugem polčasu pripravili popoln preobrat za prvo zmago na tem prvenstvu.

Euro 2024, 2. krog (skupini D in E)

Petek, 21. junij

Wout Weghorst je Nizozemski priigral prve tri točke. Foto: Guliverimage Tako Francozi kot Nizozemci so evropsko prvenstvo začeli z zmago, torej gre za dvoboj za prvo mesto v skupini D. Francija je premagala Avstrijo (1.0), Nizozemska pa Poljsko s poznim golom rezervista Wouta Weghorsta (2:1). Zgodovina in statistika nista na strani oranžnih, saj so na zadnjih osmih dvobojih s tokratnim nasprotnikom zmagali samo enkrat, sedemkrat pa izgubili. Dva od teh porazov sta prišla v kvalifikacijah prav za to evropsko prvenstvo. Že res, da je tudi Francija težje od pričakovanj osvojila prve tri točke (avtogol Maximiliana Woberja), a trenutno jo odlikuje predvsem odlična obramba. Na zadnjih treh tekmah ni dobila gola.

Kylian Mbappe še čaka svoj prvi gol na evropskih prvenstvih. Foto: Reuters Pri Francozih se je na prvi tekmi poškodoval zvezdnik Kylian Mbappe, ki še čaka svoj prvi gol na prvenstvih stare celine. Po zlomu nosu operacija ni bila potrebna, igral bo s posebno zaščitno masko. A selektor Didier Deschamps ni mogel zatrditi, ali bo kapetan lahko začel v prvi enajsterici. Na četrtkovem treningu je nosil zaščitno masko v barvah francoske zastave in logotipom francoske reprezentance, torej galskim petelinom. A na tekmi te maske po pravilih ne bi smel uporabljati. Ta velevajo, da mora biti medicinska oprema ene same barve, na njej pa ne smejo biti logotipi ekipe ali proizvajalca.

Na četrtkovem treningu se je Mbappe še privajal na masko:

Poljska dočakala nastop svojega zvezdnika

Robert Lewandowski se je vrnil. Foto: Reuters V drugi tekmi skupine D se v Berlinu merita poraženki prvega kroga, Avstrija in Poljska, kar pomeni, da je ta tekma v boju za preboj v osmino finala še toliko pomembnejša. Poljaki so dočakali vrnitev najboljšega igralca Roberta Lewandowskega, ki je prvo tekmo zaradi poškodbe stegenske mišice z ene od pripravljalnih tekem izpustil.

V četrtek je napadalec Barcelone prvič treniral z ekipo, danes pa v igro vstopil 60. minuti tekme.

Avstrijci so povedli že v deveti minuti, ko je Gernota Traunerja z lepo podajo v kazenskem prostoru Poljske našel Phillipp Mwene. Poljaki so pritisnili za izenačenje in ga v 30, minuti tudi dočakali, Najprej je strel Jana Bednareka blokiral eden od avstrijskih nogometašev, žoga pa se je odbila do Krzysztofa Piateka, ki pa je bil s strelom v spodnji desni kot avstrijskih vrat natančen. V drugem polčasu so zavladala Avstrijci, v 66. minuti je njihovo vodstvo z izjemnim strelom podvojil Patrick Baumgartner, v 78. minuti pa je po prekršku poljskega vratarja Wojciecha Szcesnyja z enajstih metrov za 3:1 zadel še Marko Arnautović.

Ukrajina po uvodnem polomu do prve zmage

Osmi tekmovalni dan v Nemčiji pa se je začel s tekmo v skupini E med Slovaško in Ukrajino. Slovaška, ki je v uvodni tekmi presenetila favorizirano Belgijo (1:0), bi si lahko z novimi tremi točkami že priigrala preboj v izločilne boje, a je imela Ukrajina, ki je v prvem krogu doživela visok poraz proti Romuniji (0:3), drugačne načrte.

Slovaki so z zadetkom Ivana Schranza sicer povedli v 17. minuti. Napadalec praške Slavije je izkoristil izvrstno podajo Lukaša Haraslina in s strelom z glavo premagal nemočnega ukrajinskega vratarja Anatolija Trubina. 1:0 je bil izid prvega polčasa, v drugem pa so na plin stopili Ukrajinci in v 54. minuti z zadetkom Mikola Šarapenka izenačili, v 80. minuti pa je Šarapenko z lepo podajo v slovaški kazenski prostor zaposlil še Romana Jeremčuka, ki je zadel za zmago z 2:1.

Druga tekma te skupine med Belgijo in Romunijo bo v soboto.

Lestvice: