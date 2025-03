Zvezdnikom bi lahko grozila izključitev

Evropska nogometna zveza je imenovala inšpektorja za etiko in disciplino, ki bo preiskal očitke o nedostojnem vedenju štirih zvezdnikov Reala po čustveni zmagi v osmini finala proti mestnemu tekmecu Atleticu pred dobrima dvema tednoma.

Real je na povratni tekmi slavil po izvajanju enajstmetrovk, nato pa napredovanje zelo burno proslavil. Navijači in privrženci Atletica, pri atletih je čuvar mreže Slovenec Jan Oblak, so se počutili izzvane in užaljene. Iz Atletica so Uefi poslali videoposnetke nedostojnega ravnanja Realovih zvezdnikov.

Mbappe, Vinicius Junior, Ceballos in Rüdiger naj bi naredili kretnje proti domačim navijačem, potem ko je Real Madrid po enajstmetrovkah premagal mestnega tekmeca in si zagotovil mesto v četrtfinalu.

