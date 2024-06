Tukaj je Kekova enajsterica. Avstrija dobila skupino s Francijo in Nizozemsko!

Slovenska nogometna reprezentanca v tretjem krogu evropskega prvenstva ob 21.00 igra z Anglijo, ki si je napredovanje že zagotovila. Zmaga ali remi naši izbrani vrsti zagotavljata preboj v nadaljevanje tekmovanja, tudi poraz pa morda ne bo usoden. Matjaž Kek začenja z zdaj že preverjeno enajsterico: Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško. Ob isti uri se igra še drugi dvoboj skupine C Srbija - Danska. Pred tem se je s presenečenjem razpletla skupini D. Po zmagi s 3:2 nad Nizozemci so jo s šestimi točkami osvojili Avstrijci. Po remiju s Poljaki so s petimi točkami drugi Francozi. Nizozemska bo s štirimi napredovala kot "srečni poraženec".

Remi dovolj za zgodovinski uspeh, ob porazu bi še trepetali

Jan Oblak na ogrevanju. Foto: Reuters Slovenski nogometaši imajo imenitno priložnost za sploh prvo uvrstitev v izločilne boje evropskih ali svetovnih prvenstev. Potem ko jim je na svetovnem prvenstvu leta 2010 v zadnjem krogu skupinskega dela to odnesel poraz z Anglijo, zdaj znova odloča tekma proti trem levom. Angleži v Nemčiji ne blestijo. "Anglija? Najprej moramo razmišljati o sebi. Seveda ne moremo skriti dejstva, da ima Anglija zelo močno reprezentanco z dobrimi posamezniki, a če bomo pokazali igro kot na prejšnjih tekmah, lahko tudi proti Angliji naredimo svoje. Če bomo dobro opravili, pomoči drugih niti ne potrebujemo," je pred dvobojem dejal Vanja Drkušić.

Selektor Matjaž Kek začenja z zdaj že preverjeno enajsterico: Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško.

Kane pred tekmo povsem miren

Harry Kane Foto: Reuters "Mislim, da z Dansko nismo igrali dobro, bili smo pod mejo predstav, ki smo jih zmožni. A smo mirni, v takšnem položaju smo že bili, imamo ogromno izkušenj. To obdobje pred tekmo s Slovenijo ni čas za preplah, ampak za to, da se izboljšamo. Zame so te prve tekme na prvenstvu kot prvih nekaj rund v boksu, ko je še malce 'tipanja', da vidiš, kje si. Počutim se dobro, vsako tekmo se počutim bolje," je o pripravah slovenskih nasprotnikov na dvoboj povedal kapetan Anglije Harry Kane.

Na drugi tekmi skupine C v Münchnu igrata Srbija in Danska. Medtem ko bi Dance v nadaljevanje tekmovanja prav tako lahko peljal že remi, za Srbe šteje zgolj zmaga.

Po ponedeljkovem remiju Hrvaške je jasno, da Slovencem remi z Anglijo že zagotavlja uvrstitev med najboljših 16, saj bi za njimi zaostali tako Hrvati kot Madžari. V primeru poraza pa bi se lahko še zapletlo.

Tretjeuvrščeni reprezentanci iz skupin D in E imata v vsakem primeru najmanj tri točke, tako kot tudi Madžarska v skupini A. A Slovenijo lahko prehitijo še Čehi ali Gruzijci, ki bodo tekmi zadnjega kroga skupine F igrali v sredo. Visok poraz z Anglijo pa bi lahko Slovenijo pahnil tudi za Hrvaško, ki ima kot tretjeuvrščena v skupini B dve točki in razliko v zadetkih minus tri. Seveda pa lahko v primeru poraza Slovenija pade tudi na četrto mesto skupine C in že pred sredinimi tekmami ostane brez možnosti za preboj.

Avstrija dobila skupino s Francijo in Nizozemsko!

Avstrije prijetno preseneča. Foto: Reuters Dvanajsti dan Eura so v Berlinu odprli Nizozemci in Avstrijci, v Dortmundu pa Francozi in Poljaki. Medtem ko so bili slednji po porazih z reprezentancama, ki sta se udarili v prestolnici, že pred tekmo odpisani, pa se je kar nekoliko presenetljivo napredovanje nasmihalo našim severnim sosedom. Pravzaprav so Avstrijci že proti Franciji, ko so izgubili, odigrali dobro tekmo. In zdaj so proti Nizozemcem prišli do hitrega vodstva. Donyell Malen je v šesti minuti nesrečno premagal svojega vratarja. Sredi polčasa je imel isti nogometaš zlato priložnost za izenačenje, a je streljal nenatančno. Preostanek polčasa je pripadel Avstrijcem, ki so imeli več žogo v svojih nogah, pa tudi tri strele znotraj okvira vrat (Nizozemska nobenega). Še Memphis Depay je ob koncu polčasa z glavo streljal prek gola.

Veselje avstrijskih nogometašev. Foto: Reuters So pa Nizozemci izenačili v drugi minuti nadaljevanja, ko je po podaji Xavija Simonsa zadel Cody Gakpo. A je 12 minut pozneje Avstrija znova vodila, lep gol z glavo je dosegel Romano Schmid. Nič manj dramatičen ni bil zaključek tekme: v 78. minuti je po podaji Wouta Weghorsta za 2:2 zadel Depay, a so samo dve minuti pozneje naši severni sosedi spet vodili, ko je z neposredne bližine zabil Marcel Sabitzer. Avstrijci so sicer zadeli še enkrat, a gol Christopha Baumgartnerja iz 83. minute zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Tekma se je končala s 3:2 in Avstrija je osvojila skupino C. Presenečenje? Janko Irgolič je v intervjuju za Sportal pred dnevi dejal, da igrajo enega najboljših nogometov na prvenstvu.

Mbappe in Lewandowski zadela z bele točke za remi

Kylian Mbappe je na tretji tekmi svojega drugega evropskega prvenstva vendarle prišel do prvega zadetka. Foto: Reuters Na tekmi Francija - Poljska sta v prvi enajsterici oba največja zvezdnika, ki sta imela težavo s poškodbo: Kylian Mbappe (nos) in Robert Lewandowski (mišica). A noben od njiju v prvem polčasu ni imel zares nevarne priložnosti za zadetek. Po 45 minutah je ostalo pri začetnih 0:0. V 56. minuti pa smo le dočakali sploh prvi gol Mbappeja na evropskih prvenstvih. Zadel je z bele točke. S prekrškom v kazenskem prostoru je najstrožjo kazen zakrivil Jakub Kiwior. Enajstmetrovko so dobili tudi Poljaki, ko je padel Karol Swiderski, a Lewandowski ni zadel. V pravo smer se je vrgel Mike Maignan in mu jo ubranil. Se je pa oglasil sodnik, očitno je nekdo prehitro stopil v kazenski prostor, in 11-metrovko je bilo treba ponoviti. V drugo je napadalec Barcelone le zadel.

