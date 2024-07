Selektor Kek izbral menjavo za Janžo, slovenski navijači že tresejo tribune

Slovenska nogometna reprezentanca prvič igra tekmo izločilnih bojev - v Frankfurtu proti Portugalski (21.00). "Zavedamo se, proti komu igramo. Sploh ne veš, kje začeti naštevati, kdo vse igra za Portugalsko. Zanima nas končni rezultat. Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," je pred dvobojem dejal Matjaž Kek. Zmagovalec bo v četrtfinalu igral s Francijo, ki je z 1:0 premagala Belgijo, potem ko je Jan Vertonghen v 85. minuti preusmeril let žoge po strelu Randala Kola Muanija in Koen Casteels je bil zato premagan.

Euro 2024, osmina finala:

Ponedeljek, 1. julij:

Selektor Matjaž Kek je bil tokrat prisiljen v spremembo v prvi enajsterici, saj Erik Janža ni imel pravice nastopa zaradi kartonov. Tako ga je na levem boku zamenjal Jure Balkovec. V prvi postavi so tako začeli: Oblak, Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkonec, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško. Prvo ime portugalske reprezentance v napadu je bil seveda Cristiano Ronaldo, ki pa tako kot prva slovenska napadalca na tem prvenstvu še ni zadel.

"Na teh tekmah se ne živi od umetniškega vtisa"

"Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," pravi Matjaž Kek. Foto: Guliverimage Vloga favorita je jasna, a slovenski selektor in nogometaši so odločeni, da poskušajo zagreniti življenje šesti reprezentanci sveta, v kateri mrgoli zvezdnikov.

"Zavedamo se, proti komu igramo. Sploh ne veš, kje začeti naštevati, kdo vse igra za Portugalsko. Veliko rotirajo, imeli so tudi privilegij, da so lahko malce kalkulirali v skupinskem delu. Izredno jih spoštujem, zame so eni največjih favoritov prvenstva. Vsekakor bo hudo narobe, če bomo proti Portugalski pod pritiskom, kolikšna bo posest žoge. Zanima nas končni rezultat. Na teh tekmah se ne živi od umetniškega vtisa. To so tekme, na katerih se izpada. Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," sporoča selektor Matjaž Kek, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Erika Janžo.

Znana sta dva četrtfinalna para: Španija – Nemčija, Anglija – Švica.

V prvem polčasu brez priložnosti za Mbappeja

Kylian Mbappe si je prvo pravo priložnost priigral šele po skoraj uri tekme, a ni zadel. Foto: Reuters

Foto: Reuters Z zmagovalcem dvoboja Slovenija - Portugalska se bo v četrtfinalu meril boljši iz popoldanskega obračuna v Düsseldorfu. Pomerila sta se sosedi Francija in Belgija. V prvem polčasu gola nismo dočakali. Francija je sicer imela terensko premoč, a tako kot Belgija le eno zares lepo priložnost. V 34. minuti je Jules Kounde podal izvrsten predložek v kazenski prostor, Marcus Thuram je z osmih metrov sicer z glavo streljal neubranljivo, a tudi nenatančno. Deset minut prej pa je Kevin De Bruyne streljal premalo močno in njegov poskus je Mike Maignan brez težav branil. V prve pol ure je sodnik pokazal kar tri rumene kartone Francozom, Adrien Rabiot bo moral izpustiti naslednjo tekmo.

Veselje ob golu za 1:0. Foto: Reuters Po glavnem odmoru so bili Francozi vse bolj nevarni. Najprej je pravi projektil z roba kazenskega prostora poslal Aurelien Tchouameni, a je Koen Casteels žogo odbil v kot. Nato je Thuram še enkrat z glavo streljal prek vrat. V 54. minuti pa si je vendarle svojo prvo priložnost priigral Kylian Mbappe, a po samostojnem prodoru ni streljal dovolj natančno. Kmalu so se za glavo držali še belgijski navijači, saj je po lepem predložku v kazenski prostor tudi Yannick Carrasco žogo z glavo poslal visoko prek vrat. Po pol ure je Belgija le prišla do svojega drugega strela znotraj okvira vrat, a je kapetanu De Bruyneju znova branil Maignan. V 85. minuti pa vendarle zadetek! Za vodstvo Francije z 1:0. Sam strel Randala Kola Muanija z desetih metrov iz obrata niti ni bi tako močan, Casteels bi bržkone branil, a je žoga zadela Jana Vertonghna, spremenila smer in zletela v mrežo.