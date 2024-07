Euro 2024, osmina finala:

Ponedeljek, 1. julij:

Pred slovenskimi nogometaši je tekma reprezentančnih karier, slovenska nogometna reprezentanca bo sploh prvič igrala v izločilnem boju evropskega prvenstva. Slovenci so skupinski del končali s tremi remiji – proti Danski (1:1), Srbiji (1:1) in Angliji (0:0) – na tretjem mestu skupine C, tako da se bodo v osmini finala srečali z zmagovalko skupine F Portugalsko.

Ta si je po zmagah nad Češko in Turčijo še pred zadnjo tekmo skupinskega dela, na kateri je izgubila z novinko na prvenstvu stare celine Gruzijo, zagotovila napredovanje s prvega mesta.

"Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," pravi Matjaž Kek. Foto: Reuters

Vloga favorita je jasna, a slovenski selektor in nogometaši so odločeni, da poskušajo zagreniti življenje šesti reprezentanci sveta, v kateri mrgoli zvezdnikov.

"Zavedamo se, proti komu igramo. Sploh ne veš, kje začeti naštevati, kdo vse igra za Portugalsko. Veliko rotirajo, imeli so tudi privilegij, da so lahko malce kalkulirali v skupinskem delu. Izredno jih spoštujem, zame so eni največjih favoritov prvenstva. Vsekakor bo hudo narobe, če bomo proti Portugalski pod pritiskom, kolikšna bo posest žoge. Zanima nas končni rezultat. Na teh tekmah se ne živi od umetniškega vtisa. To so tekme, na katerih se izpada. Težka tekma bo, a zelo zaupam nogometašem," pred srečanjem sporoča selektor Matjaž Kek, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Erika Janžo.

"To bomo skušali spremeniti, bo pa težko, ker Slovenija verjame vase." Foto: Guliverimage

Portugalski selektor Roberto Martinez je bil na novinarski konferenci modro previden pri izbiri besed, saj se zaveda, kako motivirani bi lahko bili Slovenci, saj bodo igrali zgodovinsko tekmo: "Slovenija je prvič napredovala v izločilni del, zdaj gre na vse ali nič. Matjaž Kek opravlja odlično delo, njegova ekipa igra kot klub. Dobro delajo, dobro se poznajo, dobro igrajo brez žoge in so izjemno nevarni. Šeško in Šporar odlično sodelujeta v napadu, obramba pa zelo redko prejme zadetek iz igre. To bomo skušali spremeniti, bo pa težko, ker Slovenija verjame vase."

Dvoboj v Frankfurtu se bo začel ob 21. uri, glavno sodniško besedo bo imel Italijan Daniele Orsato. Ko sta se reprezentanci pred tremi meseci zadnjič srečali, so v Stožicah z 2:0 zmagali Kekovi varovanci, a tisto je bila prijateljska tekma, Portugalci pa v Ljubljani niso bili z vsemi najmočnejšimi orožji.

Znana sta dva četrtfinalna para: Španija – Nemčija, Anglija – Švica.

Francozi s Kylianom Mbappejem na čelu bodo četrtfinalno vstopnico lovili proti Belgijcem. Foto: Reuters

Še pred večernim srečanjem bo znan peti četrtfinalist. V Düsseldorfu se bosta pomerili druga in tretja reprezentanca sveta Francija in Belgija.

Galski petelini so bili favoriti skupine D, a presenetljivo niso zasedli prvega mesta. To je pripadlo Avstrijcem, ki so jih po avtogolu sicer premagali z 1:0, nato pa so remizirali z Nizozemci in Poljaki ter napredovali z drugega mesta. Francozi niso bili učinkoviti, dosegli so zgolj dva zadetka.

Belgijci so v izjemno izenačeni skupini E, v kateri so vse štiri reprezentance končale s štirimi točkami, zasedli drugo mesto. Po uvodnem porazu s Slovaki so premagali Romune in remizirali z Ukrajino. Tudi oni so v skupinskem delu dosegli zgolj dva gola.