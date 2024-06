V živo: Šok za Špance, Gruzija vodi. Anglija po drami in podaljšku naprej.

Švicarji in Nemci so si na sobotnih uvodnih nogometnih tekmah osmine finala evropskega prvenstva v Nemčiji po zmagah nad Italijani in Danci izborili nastop med osem najboljših. V nedeljo sta na vrsti naslednji dve od preostalih šestih tekem za preboj v četrtfinale. Angleško-slovaški obračun v Gelsenkirchnu so, po pravi drami, ko so bili skorajda že na robu prepada, po podaljšku z 2:1 dobili Angleži, špansko-gruzijski v Kölnu pa se je začel ob 21.00.

Euro 2024, osmina finala:

Nedelja, 30. junij:

Uvod v popoldansko srečanje je pripadel Slovakom, ki so bili nekoliko nevarnejši, a prave priložnosti v prvih 20 minutah nismo dočakali. Smo pa kar štiri rumene kartone, med drugim ga je dobil Marc Guehi, ki bo moral izpustiti četrtfinalni obračun. V 22. minuti je bilo vroče pred slovaškimi vrati, a Harry Kane je sprožil v hrbet nasprotnika in žoga je zletela mimo vrat. Angleži so nekaj trenutkov pred tem zahtevali tudi prekršek v kazenskem prostoru nad Philom Fodnom in najstrožjo kazen, a turški sodnik je le zamahnil z roko.

V 25. minuti pa šok za tri leve. David Strelec je imenitno zaposlil Ivana Schranza, ta pa je iz bližine zadel in povedel Slovake v vodstvo. Anglija je nato prevzela pobudo, a konkretnejše priložnosti si do polčasa ni pripravila.

Ivan Schranz je Slovake povedel v vodstvo. Foto: Guliverimage

Mojstrovina Bellinghama za podaljšek

Na uvodu v drugi polčas pa končno tudi veselje Angležev, a bilo je kratkotrajno, saj je bil zadetek Fodna v 50. minuti po posredovanju sistema Var razveljavljeno. Kmalu zatem je bilo vroče tudi pred vrati Anglije, a Strelec je z razdalje sprožil nekoliko mimo vrat. V 60. minuti je imela Anglija prosti strel iz ugodnega položaja tik ob kazenskem prostoru, a Kieran Trippier ga je slabo izvedel in žogo poslal v živi zid.

Anglija je še naprej napadala, kapetan Kane je v 78. minuti z glavo sprožil za las mimo vrat. V 81. minuti pa je bil Martin Dubravka že premagan, a veselje Declanu Riceu je preprečila vratnica. V peti minuti dodatka pa gol za Anglijo, strelec pa Jude Bellingham. Zvezdnik madridskega Reala je bil celotno srečanje bolj kot ne neviden, nato pa s "škarjicami" poskrbel, da se je tekma prevesila v podaljšek.

Jude Bellingham se je izkazal s "škarjicami" in tekmo popeljal v podaljšek. Foto: Guliverimage

V podaljšku takoj šok za Slovake

Že v drugi minuti prvega podaljška pa so trije levi vodili. Ivan Toney je z glavo žogo vrnil v osrčje kazenskega prostora, tam pa je bil v najboljšem položaju Kane in žogo z glavo zabil v mrežo. Tik pred koncem prvega dela je nato prek Petra Pekarika zapretila še Slovaška, a njegov strel je za las zgrešil cilj. Drugi del podaljška, z izjemo Toneyjevega strela v izdihljajih tekme, ni ponudil večjih priložnosti in Anglija je vendarle napredovala med osem najboljših.

Na delu Španci in Gruzijci

Večerno srečanje med Španijo in Gruzijo je postreglo s priložnostjo za Špance, roke gruzijskega vratarja je ogrel Daniel Carvajal. V 28. minuti pa šok za Špance. Po predložku je, v boju s Khvicho Kvaratskhelio, Robin Le Normand žogo poslal v lastno mrežo. Španci so takoj pritisnili, a po strelu Fabiana Ruiza se je ponovno izkazal Giorgi Mamardašvili. V 35. minuti je z roba kazenskega prostora sprožil še Marc Cucurella, gruzijski vratar pa je bil ponovno na mestu.

Ponedeljkova para osmine finala sta Francija – Belgija in Portugalska – Slovenija, torkova pa Romunija – Nizozemska in Avstrija – Turčija.