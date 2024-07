Daikin predstavlja naslednjo generacijo Perfere za vrhunsko udobje doma

V letu, ko Daikin praznuje stoto obletnico, je ta japonski proizvajalec predstavil tudi naslednjo generacijo vrhunske klimatske naprave Perfera . Stensko notranjo enoto so popolnoma preoblikovali, kar obljublja neprimerljive prednosti za potrošnike. Celoletno uravnavanje in čiščenje zraka gresta s prihranki z roko v roki zaradi vodilne energetske učinkovitosti Perfere na trgu in delovanja tako pri nizkih kot visokih temperaturah okolja.

Napredna tehnologija za vsako sezono

V današnjem svetu, v katerem cene energije še naprej strmo naraščajo, je učinkovitost hišnih naprav nujna. Novo serijo klimatskih naprav Daikin Perfera odlikuje sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) do 9,47 in sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP) do 5,20. To uporabnikom omogoča udobje ne glede na letni čas, hkrati pa zmanjša porabo energije naprave. Poleg tega ima naprava odličen energetski razred A+++ tako v načinu hlajenja kot ogrevanja.

Foto: Daikin

Eleganten dizajn za udobje in učinkovitost

Nova Daikin Perfera je več kot le energetsko učinkovita klimatska naprava – od svoje diskretne zasnove, ki se brezhibno zlije z vsako notranjostjo, do svoje evropske moderne estetike v kombinaciji s pametno funkcionalnostjo je izraz sodobnega življenja. Ta stenska enota prinaša prednosti, kot so:

Foto: Daikin Optimizacija pretoka zraka: Pametna zasnova z dvojno loputo skupaj s funkcijo Udobje plus natančno usmerja pretok zraka, preprečuje prepih in zagotavlja enakomerno porazdelitev toplega ali hladnega zraka v prostoru.

Senzor zaznavanja gibanja: Dvopodročni senzor gibanja preusmeri pretok zraka stran od ljudi. Poleg tega naprava samodejno preklopi v način varčevanja z energijo, ko zazna, da v prostoru ni nikogar.

Močni način ogrevanja: Perferina funkcija Močni način ogrevanja omogoča doseganje želene temperature 14 odstotkov hitreje kot običajni sistemi.

Tiho delovanje: Zahvaljujoč novo oblikovanemu notranjemu ventilatorju enota deluje pri skoraj neslišnih ravneh hrupa (doseže 19 dBA1) v tihem načinu, zaradi česar je Perfera idealna rešitev za urbane domove. Skupaj z zunanjo enoto z nizkim hrupom lahko Perfera zagotovi visoko energetsko učinkovitost, pri tem pa je preostali stanovalci in sosedje splohne opazijo.

Nočni način delovanja: Ta posebej zasnovana funkcija omogoča prilagajanje nastavljene temperature vso noč, znižanje za dve stopinji Celzija pri ogrevanju ali zvišanje za 0,5 stopinje Celzija pri hlajenju. To prispeva k manjši porabi energije in zagotavlja udoben spanec.

Udobje prek povezljivosti: Napravo je mogoče upravljati na daljavo prek aplikacije Daikin Onecta. Ta zagotavlja tudi urnike, ki so preprosti za uporabo, in omogoča hiter pregled pretekle porabe energije. Ko je naprava registrirana na platformi Daikin Stand By Me, imajo uporabniki stalen pregled nad preteklimi in prihajajočimi vzdrževalnimi opravili ter lahko podaljšajo garancijo za ustrezne naprave.

Čist zrak v zaprtih prostorih: Integrirana Daikinova tehnologija Flash Streamer, dezodorirni filter iz titanovega apatita in srebrni alergenski filter odstranjujejo prah, alergene in vonjave. Novost je pralni filter za prah, ki je obdelan z aktivno snovjo lonpure za dodatno zajemanje, zmanjšanje in odstranjevanje bakterij ter virusov.

Foto: Daikin

Popoln servis in montaža

Največje zmogljivosti za razrede od 20 do 42 so povečali za 20 odstotkov za hlajenje in 30 odstotkov za ogrevanje, medtem ko se prilegajo obstoječim dimenzijskim standardom, kar uporabnikom omogoča stroškovno učinkovitejše rešitve.

Ker so enote Perfera popolnoma združljive z nedavno predstavljenim orodjem Daikin DCS Residential* za inštalaterje in serviserje, je mogoče preprosto daljinsko spremljanje delovanja in prilagajanje nastavitev na terenu, kar prihrani stroške in čas za servisiranje. Poleg tega lahko zahvaljujoč diagnostiki na daljavo tehniki že prispejo na lokacijo s potrebnimi rezervnimi deli in idealno rešijo težavo že med prvim obiskom. Serviserji lahko dostopajo do DCS Residential prek platforme Daikin Stand By Me. Poleg tega so jim na voljo praktična digitalna orodja, kot sta Daikin 3D ali Daikin E-Care, da zagotovijo najboljše mogoče storitve za stranke.

Izberite še izboljšano klimatsko napravo Perfera, ki učinkovito zagotavlja in ohranja udobno temperaturo prostorov v vseh letnih časih. Več informacij na Stenska klimatska naprava Perfera | Daikin

Foto: Daikin

Viri in okrajšave: 1) dB(A) = A-uteženi sistem za merjenje zvoka, ki upošteva razliko v načinu, kako človeško uho zaznava določene frekvence.

Opombe: *Storitev trenutno še ni na voljo v Sloveniji.