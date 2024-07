Pomembno opozorilo: vreme je v hribih še posebej nepredvidljivo

Pred odhodom v gore večkrat in pri zanesljivih virih (ARSO) preverite vremensko napoved, v hribe pa se odpravite zgodaj zjutraj, saj so v popoldanskem poletnem času večkrat možne nevihte, opozarja Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije.

Vreme je v zadnjem obdobju izjemno nepredvidljivo, še posebej to velja za gorski svet. Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, je na nedavni novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije in GRZS vse, ki hodijo v gore položil na srce, naj pred odhodom na turo večkrat in pri zanesljivih virih (vremenska napoved za gorski svet na spletni strani ARSO) preverijo vremensko napoved in da se v hribe odpravijo zgodaj zjutraj, saj so v popoldanskem poletnem času večkrat možne nevihte.

-> Link do vremenske napovedi za gorski svet.

"Vreme je v Sloveniji že v splošnem spremenljivo, v gorskem svetu pa še toliko bolj. ARSO vsak dan zjutraj izda vremensko napoved posebej za gorski svet, ki je na voljo tako v slovenščini kot v angleščini. Ker vreme močno vpliva na varnost obiskovalcev gora, je pomembno, da so seznanjeni z najnovejšo napovedjo in meritvami ter da sproti prilagajajo svoje cilje glede na vremenski položaj. Obiskovalci naj tudi med turo preverjajo radarsko sliko, še posebej če je večja verjetnost neviht," svetuje Belhar.

Klemen Belhar (na fotografiji skrajno desno) Foto: Ana Kovač

Pravi, da se pred odhodom v gore prepričamo o primernem vremenu pred turo, med njo in po predvidenem koncu. "Poleti upoštevajmo možnost hude vročine in poskrbimo za zadosten vnos brezalkoholne tekočine ter se primerno opremimo za prečkanje snežišč v zgodnjem poletju, za kar potrebujemo dereze in cepin."