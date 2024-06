Kako ukrepati, če se v gorah zgodi nesreča?

Če se v gorah zgodi nesreča, ukrepamo hitro in pravilno, svetuje Aleš Kovač, predsednik GRS Celje. Ohranimo prisebnost, ocenimo položaj, zaščitimo sebe in ponesrečenca, nudimo prvo pomoč in o nesreči obvestimo s klicem na 112.

Ob klicu navedemo:

- kdo kliče, kje, kaj in kdaj se je zgodilo,

- koliko je ponesrečenih,

- kakšne so poškodbe,

- okoliščine nesreče in

- kakšno pomoč potrebujemo.



Zaradi morebitnega reševanja s helikopterjem je koristen tudi podatek o vidljivosti na kraju nesreče.

Na novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije in Gorsko reševalne zveze Slovenije so gorski reševalci pripravili tudi praktični prikaz intervencije. Foto: Ana Kovač

Helikopterska pomoč na voljo vse do septembra

Sezona se je za gorske reševalce začela že v začetku junija, že prvi junijski konec tedna so v enem dnevu reševali kar sedemkrat.

"Gorski reševalci gorskih reševalnih služb iz vse Slovenije smo s 1. junijem začeli redno vsakodnevno poletno dežurstvo za helikoptersko reševanje v gorah na Brniku in tako bo vse do konca septembra. Ves čas sezone bosta na letališču Brnik v pripravljenosti za takojšnjo intervencijo s pomočjo helikopterja en gorski reševalec letalec in en gorski reševalec zdravnik, poleg njiju pa še policist ter ostali člani letalske posadke helikopterja Slovenske vojske (SV) ali helikopterja Slovenske policije (LPE)," je na novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije in Gorsko reševalne zveze Slovenije povedal njen predsednik Gregor Dolinar.



Gorski reševalci so lani posredovali v 295 intervencijah s helikopterjem, letos pa do sredine junija že 58-krat.

