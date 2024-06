Švicarji in Nemci so si na sobotnih uvodnih nogometnih tekmah osmine finala evropskega prvenstva v Nemčiji po zmagah nad Italijani in Danci izborili nastop med osem. V nedeljo bosta na sporedu naslednji dve od preostalih šestih tekem za preboj v četrtfinale: angleško-slovaški obračun v Gelsenkirchnu se bo pričel ob 18. uri, špansko-gruzijski v Kölnu pa ob 21.00. Vsi rezultati na Sportalu v živo.

Euro 2024, osmina finala:

Nedelja, 30. junij:

Angleži ignorirajo zunanje nasvete

Angleži Sloveniji nikakor niso uspeli zabiti. Foto: Reuters Angleži na letošnjem zaključnem turnirju v Nemčiji niso blesteli, po tesni zmagi nad Srbi z 1:0 ter dveh neodločenih izidih proti Dancem in Slovencem - na obeh je bilo 1:1 - pa so osvojili prvo mesto v skupini C.

Na izbrance angleškega selektorja Garetha Southgata se je po bledih predstavah v skupinskem delu v domovini usul plaz kritik, ne glede na to pa so na današnjem dvoboju v Gelsenkirchnu papirnati favoriti proti Slovakom, ki so turnir odprli s senzacionalno zmago nad Belgijci z 1:0, nato pa izgubili proti Ukrajincem z 1:2 in igrali 1:1 z Romuni.

"Nikoli ni tako slabo, kot si mislijo ljudje in nikoli ni tako dobro, kot si mislijo ljudje," se je na javne kritike ozrl angleški selektor. "Poskrbeti moramo, da ne izgubimo tistega, kar dobro delamo in samozavesti, ki to daje fantom. Ignorirati moraš zunanje nasvete in biti prepričan v to kar delaš." Southgate dodaja, da imajo dobre adute tudi na klopi in ekipa še naprej trdno stoji skupaj.

Svarilo španskega selektorja

Luis de la Fuente Foto: Reuters Španija je edina država od 24, ki je v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva osvojila vseh devet točk. Varovanci španskega selektorja Luisa de la Fuenteja so v skupini B premagali Hrvate s 3:0, Italijane in Albance z 1:0. Zmagoviti niz v Nemčiji nameravajo zadržati tudi na svojem četrtem obračunu proti novincem na evropskih prvenstvih iz Gruzije, ki so v skupini F osvojili tretje mesto. Na uvodni tekmi so klonili proti Turkom z 1:3, nato remizirali s Čehi 1:1, v zadnjem krogu pa ugnali Portugalce z 1:0.

Selektor španske reprezentance De la Fuente je dal svojim nogometašev in javnosti jasno vedeti, da se Gruzija ni naključno uvrstila v osmino finala: "Gruzija je premagala Portugalsko, torej lahko preseneti vsakega nasprotnika. Moramo jo spoštovati, trdo delati in vzeti tekmo z veliko resnostjo, da se ne bi to zgodilo tudi nam!" Vseeno pa so izraziti favoriti tekme, vendarle Gruzijci sploh prvič nastopajo na velikem tekmovanju.

Ponedeljkova para osmine finala sta Francija - Belgija in Portugalska - Slovenija, torkova pa Romunija - Nizozemska in Avstrija - Turčija.