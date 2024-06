Danes se na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji začenja osmina finala. Prvi se bosta za mesto v četrtfinalu ob 18. uri v Berlinu udarili reprezentanci Švice in Italije, ob 21. uri se bosta v Dortmundu pomerili še gostiteljica Nemčija in Danska. Nekatere dele Nemčije bo za vikend zajelo neurje, ne izključujejo orkanskega vetra, najhuje naj bi bilo prav na večernem srečanju domačinov. Slovence obračun osmine finala čaka v ponedeljek, ko se bodo v Frankfurtu pomerili s Portugalsko.

Euro 2024, 29. junij, prvi tekmi osmine finala:

Sobota, 29. junij:

Danes se na Euru 2024 začenjajo prvi izločilni boji. Na prvi tekmi osmine finala se bosta ob 18. uri v Berlinu spopadli izbrani vrsti Italije in Švice. Italijani so po zmagi nad Albanijo (2:1), remiju s Hrvaško (1:1) in porazu s Španijo (0:1) zasedli drugo mesto v skupini B, Švicarji pa so bili drugi v skupini A. V tej so s 3:1 premagali Madžarsko, z Nemčijo in Škotsko pa remizirali z 1:1.

Zmagovalec tega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim iz para Anglija – Slovaška, ki tekmo osmine finala igrata v nedeljo ob 18. uri v Gelsenkirchnu.

Slaba vremenska napoved V Dortmundu je bilo neurje že med tekmo Turčija - Gruzija, danes pa naj bi tam spet močno deževalo. zvečer bosta tam igrali Nemčija in Danska. Foto: Guliverimage Iz Nemčije prihajajo slabe vremenske napovedi. Nekatere tekme osmine finala ta konec tedna naj bi spremljal dež in veter. Najslabše razmere pričakujejo na današnji večerni tekmi Nemčije in Danske v Dortmundu, kjer naj bi močno deževalo, pa tudi pihalo. Na stadionu Westfalenstadion je bilo že v skupinskem delu na tekmi med Turčijo in Gruzijo precej burno vremensko dogajanje, močno je deževalo, streha na vseh delih ni zdržala, tako da je dež padal tudi na tribune, ki naj bi jih sicer streha ščitila, ob straneh pa je bila zelenica močno razmočena. Najbolj na udaru naj bi bili od sobote zvečer do nedelje jugozahod, zahod in osrednja Nemčija. "Obeta se močan dež, lahko bi padlo od 40 in 80 litrov na kvadratni meter v nekaj urah. Pričakovati gre tudi točo, veter pa lahko ponekod v sunkih dosega hitrost med 100 in 140 km/h," so pri Bildu povzeli besede meteorologa Dominika Junga. Med nedeljsko tekmo Anglije in Slovaške (18.00) pričakujejo rahel dež, medtem ko naj bi Španci in Gruzijci v nedeljo zvečer ob 21. uri igrali v suhem vremenu.

Gostitelji v Dortmundu proti Danski

Na današnji večerni tekmi v Dortmundu bodo poskušali gostitelji turnirja Nemci upravičiti vlogo favorita proti Danski. Ta je v slovenski skupini C zasedla drugo mesto. Na tekmah s Slovenijo (1:1), Anglijo (1:1) in Srbijo (0:0) je zbrala tri točke in bila od čete Matjaža Keka boljša le zaradi enega prejetega rumenega kartona manj.

Nemci, zmagovalci skupine A, so prvenstvo odprli bombastično, Škote so premagali kar s 5:1, napredovanje v izločilne boje so potrdili že v drugem krogu turnirja, ko so z 2:0 premagali Madžarsko, v zadnjem krogu pa so še remizirali s Švico (1:1). Tekma v Dortmundu se bo začela ob 21. uri.

Nemce čaka spopad z Dansko. Foto: Reuters

Zmagovalca tega dvoboja v četrtfinalu čaka boljši iz nedeljskega spopada med Španijo in Gruzijo (21.00).

V primeru, da po rednem delu tekem v izločilnih bojih ne bo zmagovalca, bodo nogometaši igrali še podaljšek dvakrat po 15 minut, če tudi ta ne bo prinesel spremembe izida, bodo o zmagovalcu odločale enajstmetrovke.

Slovence tekma osmine finala čaka v ponedeljek, ko se bodo v Frankfurtu ob 21. uri pomerili z zvezdniško Portugalsko. V primeru senzacionalne zmage čete selektorja Matjaža Keka bi se nato v zgodovinskem četrtfinalu spopadli z zmagovalcem ponedeljkove prve tekme med Belgijo in Francijo. Ta četrtfinalna tekma bo na sporedu v petek, 5. julija, v Hamburgu.

Pari osmine finala: Sobota, 29. junij

18.00 Švica – Italija

21.00 Nemčija – Danska Nedelja, 30. junij

18.00 Anglija – Slovaška

21.00 Španija – Gruzija Ponedeljek, 1. julij

18.00 Francija – Belgija

21.00 Portugalska – Slovenija (Frankfurt) Torek, 2. julij

18.00 Romunija – Nizozemska

21.00 Avstrija – Turčija

Preberite še: