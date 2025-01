Nagelsmann na čelu nemške nogometne reprezentance najmanj do EP 2028

Dosedanji selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je drugič podaljšal pogodbo, posodobljena ga veže z elfom do evropskega prvenstva, ki bo leta 2028. Nemška nogometna zveza je z Nagelsmannom uradno podaljšala sodelovanje danes v Leipzigu v sklopu praznovanja 125. obletnice zveze.

"Ogromno povratnih informacij, ki jih prejmemo vsak dan, kaže, da je naša skupna pot prava. In še ni končana. Skupaj, navijači, ekipa in osebje, smo nekaj ustvarili, zdaj pa želim osvojiti naslove," je povedal 37-letni Nagelsmann, ki je leta 2023 prevzel vodenje elfa. Nalsedil je Hansija Flicka, prvega trenerja v zgodovini nemške reprezentance, ki ga je zveza odpustila med njegovim mandatom po nizu slabih rezultatov.

"Nagelsmann odlično izpolnjuje to vlogo zahvaljujoč svojemu športnemu znanju, pa tudi občutljivosti do reprezentance in navijačev," je dodal predsednik zveze Bernd Neuendorf.

Nemčija je bila štirikrat svetovni in trikrat evropski prvak, na zadnji naslov pa čaka od leta 2014, ko je osvojila svetovno prvenstvo v Braziliji.

Konec marca bo Nemčija igrala v četrtfinalu lige narodov proti Italiji.

Nagelsmann je nemški selektor postal septembra 2023, pol leta po odhodu iz Bayerna. Sprva je podpisal pogodbo z nemško zvezo do konca lanskega eura, ki ga je gostila prav Nemčija, nato pa jo je podaljšal še do SP 2026, ki ga bodo skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.