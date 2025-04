Proteini niso le za športnike: Zakaj jih potrebujemo prav vsi?

Beljakovine so ključne za vzdrževanje energije, mišične mase in splošnega dobrega počutja – a kljub temu o njihovem pomenu še vedno kroži precej zmot. Še posebej je razširjen mit, da so beljakovine namenjene le vrhunskim športnikom – v resnici pa jih potrebuje vsak ne glede na starost, spol ali stopnjo telesne aktivnosti. Strokovnjaki priporočajo, da naj bi odrasla oseba dnevno zaužila približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne mase, medtem ko se potrebe še dodatno povečajo ob večji aktivnosti, med rastjo, okrevanjem in celo v zrelih letih. Preverili smo, kateri miti držijo, zakaj so beljakovine pomembne tudi za tiste, ki živijo običajno življenje, ter kako jih lahko zelo preprosto vključimo v vsakodnevno prehrano tudi z jogurti EGO proteini .

Razbijanje mitov o beljakovinah

Vnos beljakov v telo je tesno povezan z nekaterimi miti, med katerimi številni ne držijo. Preverili nekaj najpogostejših prepričanj – in zakaj ne držijo:

Mit 1: Beljakovine potrebujejo samo športniki in bodybuilderji

To je najpogostejši mit. Res je, da imajo športniki večje potrebe po beljakovinah zaradi regeneracije mišic in intenzivne vadbe, a to ne pomeni, da jih drugi ne potrebujejo. Beljakovine so bistvene za obnovo tkiv, delovanje encimov in hormonov ter za ohranjanje mišične mase – kar je pomembno pri vsakem človeku ne glede na stopnjo telesne aktivnosti.

Foto: Shutterstock

Mit 2: Če ne telovadim, ne potrebujem dodatnih beljakovin

Tudi če ne obiskujete fitnesa, vaše telo vsak dan opravlja na tisoče procesov, za katere so potrebne beljakovine – od obnove kože do delovanja imunskega sistema. Tudi tipične dnevne aktivnosti, s katerimi se na vsakodnevni ravni srečujejo mame, še posebej mame mlajših otrok, zahtevajo regeneracijo in energijo, ki jo beljakovine pomagajo zagotavljati.

Mit 3: Preveč beljakovin škoduje zdravju

Če beljakovine v telo vnašate z beljakovinami polno prehrano, potem ni nevarnosti, da bi presegli za telo varno količino beljakovin

Mit 4: Beljakovine so le v mesu

Beljakovine najdemo tudi v mlečnih izdelkih, stročnicah, jajcih, ribah, oreščkih in celo nekaterih žitih. To pomeni, da je vnos beljakovin mogoč tudi pri vegetarijanski ali uravnoteženi prehrani, ki ne temelji zgolj na mesu.

Foto: Shutterstock

Kdo vse v resnici potrebuje beljakovine?

Čeprav so beljakovine pogosto predstavljene kot gorivo za mišice, so dejansko osnova za zdravje in dobro počutje vseh – ne glede na življenjski slog. Za koga vse so torej beljakovine še posebej koristne?

Foto: Ljubljanske mlekarne Mame najstnikov – Skrb za najstnike ogromno energije, tako fizične kot psihične. Tu so popoldanske vožnje otrok na treninge nogometa, košarke in drugih športov, ob katerih mame v že tako polne urnike dodajo še termine svoje rekreacije, vadbe. Beljakovine so tako tiste, ki po napornem dnevu zagotovijo regeneracijo in omogočajo večjo zbranost in vzdržljivost.

– Skrb za najstnike ogromno energije, tako fizične kot psihične. Tu so popoldanske vožnje otrok na treninge nogometa, košarke in drugih športov, ob katerih mame v že tako polne urnike dodajo še termine svoje rekreacije, vadbe. Beljakovine so tako tiste, ki po napornem dnevu zagotovijo regeneracijo in omogočajo večjo zbranost in vzdržljivost. Mladinski športniki – Najstniki, še posebej fantje, ki se radi športno udejstvujejo, redno skrbijo za svojo fizično kondicijo ter si želijo ustrezne mišične mase, v svoji prehrani potrebujejo ustrezno količino beljakovin. Zanje so zaradi odsotnosti umetnih sladil še kako primerni Ego proteini, ki omgočajo zadosten vnos dnevnih belajkovin.

– Najstniki, še posebej fantje, ki se radi športno udejstvujejo, redno skrbijo za svojo fizično kondicijo ter si želijo ustrezne mišične mase, v svoji prehrani potrebujejo ustrezno količino beljakovin. Zanje so zaradi odsotnosti umetnih sladil še kako primerni Ego proteini, ki omgočajo zadosten vnos dnevnih belajkovin. Rekreativci – Tisti, ki se redno odpravljajo na sprehode, hodijo v hribe, obiskujejo jogo ali kolesarijo ob koncih tedna, potrebujejo kakovostno regeneracijo mišic in vzdrževanje energije. Beljakovine pomagajo zmanjševati mišično utrujenost in omogočajo hitrejše okrevanje po aktivnosti.

– Tisti, ki se redno odpravljajo na sprehode, hodijo v hribe, obiskujejo jogo ali kolesarijo ob koncih tedna, potrebujejo kakovostno regeneracijo mišic in vzdrževanje energije. Beljakovine pomagajo zmanjševati mišično utrujenost in omogočajo hitrejše okrevanje po aktivnosti. Starejši – Z leti telo naravno izgublja mišično maso, kar lahko vodi do zmanjšane mobilnosti in večje dovzetnosti za poškodbe. Ustrezna količina beljakovin v prehrani pomaga ohranjati mišice, kosti in splošno vitalnost.

Kako v vsakodnevno prehrano vključiti dovolj beljakovin?

Za zadosten vnos beljakovin v vsakodnevno prehrano lahko poskrbite zelo preprosto. Ni treba posegati po zapletenih receptih ali dolgočasnih, pustih in suhih jedeh. Tudi jogurt, beljakovinski napitek ali puding z visoko vsebnostjo beljakovin je lahko okusen, hranljiv in predvsem pripravljen v trenutku.

Danes so na voljo izdelki, ki združujejo okusno, kremasto teksturo s koristmi beljakovin, s katerimi telesu damo, kar potrebuje, ne da bi se morali čemurkoli zares odpovedati.

EGO proteini – energija v tetrapaku, ki s tabo drži tempo Jogurti Ego Ljubljanskih mlekarn so že od samega začetka znanilci novih pristopov, ki celovito razumejo potrebe sodobnega človeka. Med njimi izstopa linija EGO proteini, ki združuje visoko vsebnost beljakovin, izvrstne okuse in priročno embalažo, zato je idealna za hiter in zdrav obrok doma ali na poti. Foto: Ljubljanske mlekarne EGO proteini jogurti so na voljo v različnih okusih, ki zadovoljijo še tako zahtevne brbončice:​ naravni : klasičen okus za ljubitelje klasičnih okusov,

: klasičen okus za ljubitelje klasičnih okusov, banana in ingver : kremasta banana z rahlo pikantno noto ingverja, ​

: kremasta banana z rahlo pikantno noto ingverja, ​ češnja in hibiskus : sočne češnje dopolnjene s cvetličnim pridihom hibiskusa,

: sočne češnje dopolnjene s cvetličnim pridihom hibiskusa, borovnica in sivka: osvežujoče borovnice z nežno aromo sivke. ​ Vsak izdelek iz linije EGO proteini je pakiran v priročni embalaži, ki omogoča enostavno uporabo kjerkoli in kadarkoli. Ti jogurti so odlična izbira za vse, ki želijo svojemu telesu zagotoviti kakovostne beljakovine in obenem uživati v okusnem obroku.

Kako prepoznamo pomanjkanje beljakovin v telesu?

Beljakovine so nujno potrebne za normalno in zdravo delovanje telesa. Že blago pomanjkanje beljakovin, če traja dlje časa, ima lahko za telo resne posledice. Težave se sicer ne bodo pokazale takoj, a bodo postopoma postale očitne. Zato je pomembno, da beljakovine redno vključujemo v obroke. Ne le po vadbi, temveč vsak dan, v vseh življenjskih obdobjih.

Foto: Shutterstock

Pomanjkanje beljakovin se lahko kaže na različne načine in ima lahko blažje ali resnejše posledice, na primer: