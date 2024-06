Nemcev ni zmedla niti dolga prekinitev, konec za branilce naslova

Na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji se je začela osmina finala. Na prvem obračunu so Švicarji v Berlinu z 2:0 (1:0) povsem nadigrali Italijane, ki so se jim tako razblinile sanje o obrambi naslova. V Dortmundu pa je gostiteljica Nemčija z enakim izidom (2:0) odpravila Dansko. Obračun je bil v 36. minuti zaradi hudega neurja, toče in udar strel prekinjen za približno 20 minut. Slovence obračun osmine finala čaka v ponedeljek, ko se bodo v Frankfurtu pomerili s Portugalsko.

Euro 2024, 29. junij, prvi tekmi osmine finala:

Sobota, 29. junij:

Na današnji večerni tekmi v Dortmundu so gostitelji turnirja Nemci upravičiti vlogo favorita proti Danski in zmagali z 2:0.

Gostitelji so srečanje začeli udarno, potem ko je že v četrti minuti po podaji s kota z glavo mrežo zatresel Nico Schlotterbeck, a je glavni sodnik Michael Oliver po posredovanju Vara zaradi prekrška v napadu gol razveljavil. V sedmi minuti so imeli Nemci novo priložnost, s strelom je z velike oddaljenosti poskusil Joshua Kimmich, vendar je bil vratar Danske Kasper Schmeichel na mestu. Ta se je izkazal tudi po naslednji veliki priložnosti Nemčije, ko je znova z glavo poskušal Schlotterbeck, a je Schmeichel njegov poskus zaustavil z zadnjimi močmi.

Kapetan Nemčije Ilkay Gündogan v pogovoru z glavnim sodnikom Michaelom Oliverjem po razveljavljenem zadetku Nemcev. Foto: Reuters

Tekma prekinjena

Nemci so bili tudi v nadaljevanju podjetnejši, v 36. minuti pa se je v Dortmunud razbesnelo sicer napovedano neurje in močan dež, ki so ga spremljali močni udari strel z grmenjem, tako da je sodnik Oliver srečanje prekinil. Po nekaj minutah je začela padati še toča. Zaradi slabega vremena je danes sicer zaprto tudi območje za navijače v Frankfurtu. Po približno 20 minutah premora so se nogometaši vrnili na igrišče in pričeli s ponovnim ogrevanjem, nato pa se je srečanje vendarle nadaljevalo.

Foto: Reuters:

Takoj po prekinitvi so znova zapretili Nemci, v veliki priložnosti se je znašel Kai Havertz, ki je bo predložku visoko skočil in obetavno sprožil proti golu, a se je vratar Schmeichel znova izkazal. V 42. minuti pa so zapretili tudi Danci, potem ko je Rasmus Hojlund žogo poslal malce čez prečko vrat Nemčije. Prvi polčas se je tako končal brez zadetkov.

Andersen iz raja do pekla, Havertz z bele pike za vodstvo Kai Havertz je zadel za 1:0. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa je sledil šok za Nemce, v 48. minuti je mrežo Nemcev zatresel Joachim Andersen, a je njegovo veselje prekinil Oliver, ki je po posredovanju Vara označil prepovedan položaj. Vroče dogajanje se nato ni ustavilo, v 51. minuti je Oliver ob igranju z roko prav Andersena v lastnem kazenskem prostoru odločil, da si bo dogajanje ogledal na videoposnetku, zatem pa je pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel član Arsenala Kai Havertz, ki je z natančnim strelom z bele pike v 53. minuti zadel v desni spodnji kot vrat Danske, Schmeichel pa je bil, kljub temu, da se je vrgel v pravo smer, brez možnosti.

Strelec prvega zadetka je imel v 59. minuti novo veliko priložnost, ko se je povsem sam znašel pred vrati Danske, premagan je bil tudi že vratar, a je streljal mimo vrat. Devet minut kasneje pa je sledil nov val navdušenja na stadionu v Dortmundu. Schlotterbeck je žogo spravil do Jamala Musiale, ki je nato prodrl v kazenski prostor in natančno zadel v desni kot vrat Danske ter povišal na 2:0, s tem pa je postavil tudi končni izid srečanja.

Jamal Musiala je postavil končni izid 2:0. Foto: Reuters

Danska je v prvem delu v slovenski skupini C zasedla drugo mesto. Na tekmah s Slovenijo (1:1), Anglijo (1:1) in Srbijo (0:0) je zbrala tri točke in bila od čete Matjaža Keka boljša le zaradi enega prejetega rumenega kartona manj. Nemci, zmagovalci skupine A, pa so prvenstvo odprli bombastično, Škote so premagali kar s 5:1, napredovanje v izločilne boje so potrdili že v drugem krogu turnirja, ko so z 2:0 premagali Madžarsko, v zadnjem krogu pa so še remizirali s Švico (1:1).

Nemčijo v četrtfinalu čaka boljši iz nedeljskega spopada med Španijo in Gruzijo (21.00).

Švica se je razveselila velike zmage. Foto: Reuters

Na prvi tekmi osmine finala so za presenečenje poskrbeli Švicarji, ki so z 2:0 izločili Italijo. Branilci naslova sicer na prvenstvu niso blesteli, bledo predstavo pa so pokazali tudi proti Švici, ki se je kot prva zavihtela med najboljših osem. Švicarji so se po zmagi nad dvakratnimi evropskimi prvaki v letih 1968 in 2020 ter štirikratnimi svetovnimi v letih 1934, 1938, 1982 in 2006 drugič uvrstili v četrtfinale zaključnega turnirja stare celine po letu 2020.

Tekma se je začela s popolno prevlado Švice, ki je zapretila proti vratom Italije. Prvo omembe vredno priložnost je imel sicer v 24. minuti Breel Embolo, ki je prejel natančno podajo v kazenskem prostoru Italija, ki je sprožil proti vratom, a je bil na mestu Gianluigi Donnarumma. V 37. minuti pa se je prvič zatresla mreža, potem ko je pritisk Švice obrodil sadove. V kazenskem prostoru se je po natančni podaji Rubena Vargasa odlično znašel Remo Freuler, ki je brez oklevanja sprožil v levi spodnji kot vrat Italije in Švicarje povedel v vodstvo z 1:0.

Remo Freuler je Švico povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Že v sodnikovem dodatku so imeli Švicarji novo veliko priložnost. Fabian Rieder je pred kazenskim prostorom z desne strani izvedel prosti strel, sprožil je proti desni strani vrat Italije, a se je s posredovanjem izkazal Donnarumma, ki je z zadnjimi močmi, a mojstrsko žogo preusmeril v vratnico. Švicarji so v prvem polčasu vknjižili deset strelov, od tega tri v okvir vrat nasprotnika, na drugi strani so Italijani poskusili le enkrat.

Ruben Vargas je takole povišal na 2:0. Foto: Reuters

Le po dobre pol minute igre v drugem polčasu so Švicarji podvojili vodstvo, potem ko so odlično kombinirali pred kazenskim prostorom Italije, nato pa je Ruben Vargas z vrha kazenskega prostora z leve strani žogo z natančnim strelom sprožil v desni zgornji kot vrat Italije.

Italijani so prvi strel v okvir vrat nasprotnika zabeležili šele v 73. minuti tekme, dve minuti kasneje pa je Gianluca Scamacca zatresel okvir vrat. Kljub pritisku Italijani do konca niso uspeli ogroziti vrat Švice, ki se je na koncu zasluženo veselila uvrstitve v četrtfinale.

Italijani so v prvem delu sicer po zmagi nad Albanijo (2:1), remiju s Hrvaško (1:1) in porazu s Španijo (0:1) zasedli drugo mesto v skupini B, Švicarji pa so bili drugi v skupini A. V tej so s 3:1 premagali Madžarsko, z Nemčijo in Škotsko pa remizirali z 1:1.

Švica se bo v četrtfinalu pomerila z boljšim iz para Anglija – Slovaška, ki tekmo osmine finala igrata v nedeljo ob 18. uri v Gelsenkirchnu.

Slaba vremenska napoved V Dortmundu je bilo neurje že med tekmo Turčije in Gruzije. Foto: Guliverimage Iz Nemčije so sicer že dopoldne prišle informacije o slabi vremenski napovedi. Nekatere tekme osmine finala ta konec tedna naj bi spremljala dež in veter. Na stadionu Westfalenstadion je bilo že v skupinskem delu na tekmi med Turčijo in Gruzijo precej burno vremensko dogajanje, močno je deževalo, streha na vseh delih ni zdržala, tako da je dež padal tudi na tribune, ki naj bi jih sicer streha ščitila, ob straneh pa je bila zelenica močno razmočena. Najbolj na udaru naj bi bili od sobote zvečer in v noči na nedeljo jugozahod in zahod Nemčije ter osrednja Nemčija. "Obeta se močan dež, lahko bi padlo od 40 in 80 litrov dežja na kvadratni meter v nekaj urah. Pričakovati gre tudi točo, veter pa lahko ponekod v sunkih dosega hitrost med sto in 140 kilometrov na uro," so pri Bildu povzeli besede meteorologa Dominika Junga. Med nedeljsko tekmo Anglije in Slovaške (18.00) pričakujejo rahel dež, medtem ko naj bi Španci in Gruzijci v nedeljo zvečer ob 21. uri igrali v suhem vremenu.

Slovence tekma osmine finala čaka v ponedeljek, ko se bodo v Frankfurtu ob 21. uri pomerili z zvezdniško Portugalsko. V primeru senzacionalne zmage čete selektorja Matjaža Keka bi se nato v zgodovinskem četrtfinalu spopadli z zmagovalcem ponedeljkove prve tekme med Belgijo in Francijo. Ta četrtfinalna tekma bo na sporedu v petek, 5. julija, v Hamburgu.

Pari osmine finala: Sobota, 29. junij

Švica : Italija 2:0 (1:0)

Freuler 37., Vargas 46. Nemčija : Danska 2:0 (0:0)

Havertz 53./11-m, Musiala 68. Nedelja, 30. junij

18.00 Anglija – Slovaška

21.00 Španija – Gruzija Ponedeljek, 1. julij

18.00 Francija – Belgija

21.00 Portugalska – Slovenija (Frankfurt) Torek, 2. julij

18.00 Romunija – Nizozemska

21.00 Avstrija – Turčija

