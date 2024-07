Za vrednote Svobode v Evropi

Marjan Šarec je bil izvoljen s preferenčnimi glasovi: "Očitno so volivci prepoznali moje delo, kajti ti dve leti na obrambnem ministrstvu smo res dali vse od sebe, da smo reševali probleme ljudi. Imeli smo največji požar na Krasu, avgusta lani pa poplave, katerih posledice so bile uničujoče. Sam sem se pri intervenciji in reševanju posledic z našo ekipo zelo angažiral in očitno so ljudje to prepoznali. Teme in vsebine, ki jih pokrivam kot minister, sem zagovarjal tudi v kampanji, to so namreč zelo pomembne teme tudi za Evropsko unijo. V naslednjem petletnem mandatu Evropskega parlamenta bomo gotovo veliko govorili tudi o tem."

Foto: Gibanje Svoboda

Hvala volivkam in volivcem

"Hvala volivcem in volivkam, da so se tako množično udeležili volitev," je takoj po volitvah dejal predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. "Naš glavni cilj je bil, da na te evropske volitve privabimo čim več volivcev. Zakaj? Ker so pomembne. Zato sem tako vesel, da je bila volilna udeležba na evropskih volitvah daleč najvišja do zdaj."

Svoboda je dosegla vse tri cilje

Svoboda je v kampanji zagovarjala predvsem mir, svobodo, strpnost in dialog. "Svoboda je dosegla vse tri cilje: visoko udeležbo, na vseh štirih referendumih smo dosegli potrditev in dobili smo več kot 22 odstotkov glasov. Z izidom smo zelo zadovoljni," je še dejal predsednik dr. Golob.

Foto: Gibanje Svoboda

Terenska mreža Svobode

V kampanji je Gibanje Svoboda še enkrat dokazalo, da ima, kljub temu da gre za mlado stranko, zelo razvejano in organizirano terensko mrežo članov in podpornikov. Terenska mreža je bila pri svojem delu izjemno aktivna, saj so članice in člani ter simpatizerji po vsej Sloveniji organizirali številne dogodke, okrogle mize in srečanja, tako o temi prihodnosti Evropske unije kot tudi o vsebinah referendumov. Prav širjenje terenske mreže in delovanje stranke na terenu je ena izmed nalog, ki jo bo Svoboda še bolj zavzeto nadaljevala tudi v prihodnje. Delo v lokalnem okolju je namreč izjemno pomembno, saj je temelj Svobode, da je v neposrednem stiku z ljudmi.

Danes tako tudi napovedujemo, da stojnico Svobode na Prešernovem trgu v Ljubljani lahko obiščete vsak prvi ponedeljek v mesecu. Tam lahko poklepetate s poslankami in poslanci Svobode, izrazite svoje mnenje in podobno.