Petrol GO: aplikacija, ki spreminja vsakdan na poti

Aplikacija Petrol GO je tehnološka rešitev, ki uporabnikom omogoča povsem samostojne nakupe na Petrolovih bencinskih servisih brez obiska blagajne, mobilno plačevanje goriva, kave, pranja avtomobila in uporabo sistema zvestobe – vse v eni aplikaciji. Njeno uporabnost so prepoznali tudi na konferenci DIGGIT, kjer so ji podelili veliko nagrado za digitalno inovacijo.

Petrol GO že več kot sto tisoč uporabnikom v Sloveniji in na Hrvaškem omogoča hitrejše in preprostejše vsakodnevne opravke na poti. Visoka ocena 4,8 v trgovinah Google Play in App Store dodatno potrjuje uspeh aplikacije pri končnih uporabnikih.

Nagrada za funkcionalnost, ki briše meje med digitalnim in fizičnim svetom

Med najodmevnejšimi funkcionalnostmi aplikacije je Hitri nakup, ki omogoča skeniranje izdelkov na prodajnem mestu kar s telefonom in plačilo prek aplikacije – brez obiska blagajne.

Gre za eno prvih tovrstnih aplikacij med večjimi trgovci v Sloveniji, ki je prepričala tako uporabnike kot stroko in prinesla dve nagradi DIGGIT 2025.

Gorivo, pranje in kava na klik

Aplikacija Petrol GO omogoča celotno uporabniško izkušnjo kar iz avtomobila. Uporabniki lahko točijo gorivo, naročijo kavo, opravijo pranje avtomobila in prejmejo izdelek kar v vozilo. Dodatno prožnost zagotavlja široka možnost plačilnih sredstev, od bančnih kartic do mobilnih denarnic in Petrolovega dobroimetja.

Aplikacija Petrol GO: za nakupe na bencinskih servisih obisk blagajne ni več potreben. Foto: Petrol

Aplikacija ponuja tudi paketne nakupe kave in pranja avtomobila – cena kave se lahko zniža na 0,77 evra, pranja na 0,67 evra. Vsaka šesta kava ali pranje je brezplačna, za kar poskrbi sistem zbiranja Zlatih točk, zrn in kapelj. Uporabniki lahko v aplikaciji naročijo tudi dodatke, kot je tekočina za steklo, ki jim jo prinesejo neposredno v avto.

Tudi za poslovne uporabnike

Petrol GO je prilagojena tudi podjetjem – od samostojnih podjetnikov do večjih sistemov. Omogoča izdajo računov na davčno številko, pregledno upravljanje nakupov in povezavo s Petrolovimi plačilnimi karticami. Uporabniški portal nudi dodatne možnosti upravljanja in pooblastil.

Aplikacija Petrol GO že deluje v Sloveniji in na Hrvaškem, širitev na srbski trg pa je v teku. Njena prihodnost je v podobi enotne platforme, ki bo pokrivala vse ključne storitve mobilnosti in energentov in odražala strateško usmerjenost Petrola v digitalno in energetsko transformacijo.

Aplikacija Petrol GO že deluje v Sloveniji in na Hrvaškem. Foto: Petrol

Digitalna strategija, usmerjena v trajnost

Digitalna transformacija je del širše strategije skupine Petrol, ki vključuje tudi vlaganja v obnovljive vire, e-mobilnost in trajnostne energetske rešitve. Aplikacija Petrol GO je pomemben del te zgodbe – z neposrednimi učinki na uporabniško izkušnjo, učinkovitost in zmanjšanje ogljičnega odtisa na ravni vsakdanjih navad.

Aplikacija Petrol GO je edina potovalna aplikacija v regiji s tako udobno in obsežno funkcionalnostjo, so prepričani v Petrolu.