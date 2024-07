Na Dolenjskem doslej najmočnejša nevihta. Arso prižgal alarme za točo, v zraku letala za obrambo. #video

V večjem delu države lahko danes popoldne pričakujemo močnejše nevihte, zaradi česar je agencija za okolje (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo. "Na območju Dolenjske je nastala do sedaj najmočnejša nevihta. Radarska odbojnost nakazuje veliko verjetnost toče, močnih nalivov in sunkov vetra. Nevihta se pomika proti vzhodu, v smeri Trebnjega in Novega mesta," so objavili pri agenciji za okolje. Z mariborskega letališča je v zrak poletela letalska obramba pred točo.

⛈️ Na območju Dolenjske je nastala do sedaj najmočnejša nevihta. Radarska odbojnost nakazuje veliko verjetnost toče, močnih nalivov in sunkov vetra. Nevihta se pomika proti vzhodu, v smeri Trebnjega in Novega mesta.#trenutnovreme pic.twitter.com/LOYqg7oTMX — ARSO vreme (@meteoSI) July 1, 2024

Arso ob tem svari pred nevarnostjo zadrževanja na prostem in v bližini dreves, daljnovodov in v bližini hudourniški vodotokov.

"Preko italijanske strani se nekaj nevihtnih celic pomika proti zahodnemu delu Slovenije. Čeprav morda zadeva na radarski animaciji deluje nedolžno, ni tako. Nevihte se bodo še okrepile, vmes pa nastale tudi nove – vzdolž te linije proti vzhodu. Obstaja velika verjetnost toče," so okoli 10. ure dopoldne, ko je na Bovškem že divjala nevihta, opozorili na strani Neurje.si na Facebooku.





Po pretežno jasnem vremenu zadnjih dni se bodo danes dopoldne v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod po državi. Mogoče bodo tudi močnejše nevihte, ki bodo proti popoldnevu mogoče v večjem delu Slovenije. Arso je oranžno vremensko opozorilo za popoldan izdal v severovzhodni, jugovzhodni ter jugozahodni Sloveniji, v osrednji ter severozahodni Sloveniji pa je izdal rumeno vremensko opozorilo, piše STA.

Previdno tudi na cestah, opozarja Reševalni pas:

Danes opozorila pred neurji‼️

Če vas dobi med vožnjo po AC/HC:

Povečaj varnostno razdaljo

Zmanjšaj km/h (če moraš pod 60km/h, vklopi varnostne utripalke)

Ročno prižgi dnevne 🔦

Meglenke samo, če je vidljivost manj od 50m

NIKAR NE USTAVLJAJ POD NADVOZI, V TUNELIH 🙏 pic.twitter.com/Q00QEuMXps — Reševalni Pas (@ResevalniPas) July 1, 2024

V prometu so številni zastoji, voznikom sporočajo pri prometnoinformacijskem centru.

- Na gorenjski avtocesti med Brodom in Kosezami proti Brdu ter na severni ljubljanski obvoznici od Savelj proti Kosezam.

- Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Malenc proti Primorski.

- Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Krtino proti Celju.

- Na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Ljubljani in upočasnjen promet na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno v obe smeri.

- Na dolenjski avtocesti med Šmarjem Sapom in Malencami proti Ljubljani ter med Grosupljim vzhod in Višnjo Goro proti Novemu mestu.

- Na cestah Lesce - Bohinjska Bela v obe smeri, Ljubljana - Brezovica, Lucija - Izola in Šmarje - Koper.

Možni tudi udari strel

Mogoči so močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave, udari strel pa lahko zanetijo požare. Arso ob tem svetuje zadrževanje na varnem mestu v zgradbi, vse, ki bodo v času neurij na prostem, pa poziva, naj si poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto odsvetujejo zadrževanje pod drevesi ali daljnovodi ter v bližini hudourniških vodotokov.

Čez dan in zvečer bodo ob plohah in nevihtah prehodno hitro naraščali tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Mogoča bodo razlivanja vodotokov in zastajanje padavinske vode. Verjetnost za to bo večja v severovzhodni Sloveniji. Tudi drugod v severnem in vzhodnem delu države lahko posamezne reke prehodno dosežejo velike pretoke. V južni Sloveniji bodo pretoki rek še naprej ustaljeni.

V torek, ko bo mogoča le še kakšna ploha, bodo reke upadale.

