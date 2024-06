Popolna destinacija za aktivne počitnice

Če si letos želite aktivnih počitnic, ki prinašajo sprostitev telesa in duha, vas Pohorje ne bo pustilo ravnodušnih. Ta zeleni biser Slovenije ponuja vse za nepozabne izkušnje v objemu narave. Gosti gozdovi, čista jezera in šumeči potoki ustvarjajo mirno okolje, kjer lahko aktivno porabite energijo ali pa se sprostite in povežete z naravo.

Aktivne počitnice v naravi ponujajo priložnost za kakovostno preživljanje časa z družino in prijatelji. Skupni pohodi, kolesarski izleti ali raziskovanje kulturnih in kulinaričnih posebnosti ustvarjajo trenutke, ki krepijo medsebojne odnose. Pohorje ponuja široko paleto dejavnosti, ki zadovoljijo tako ljubitelje adrenalina kot tiste, ki iščejo bolj umirjene oblike rekreacije. Vsak dan lahko preživite drugače in si ustvarite nepozabne spomine.

Ribniško jezero Foto: arhiv naročnika

Raj za ljubitelje pohodništva

Pohorje je prepredeno s pohodniškimi potmi, ki zadovoljijo vse okuse – od lahkih sprehodov do zahtevnejših vzponov. Očara s svojo čudovito naravo, ki skriva pester rastlinski in živalski svet. Med obiskom lahko raziskujete pohorski pragozd, kjer se narava razkazuje v svoji najbolj prvinski obliki. Lovrenško in Črno jezero ter Ribniško šotno barje so prava zakladnica naravnih lepot, ki jih dopolnjujejo bistra reka Lobnica in mogočni slapovi. Visokogorski travniki ali planje pa ponujajo slikovite poglede z razglednih točk in vrhov.

Črno jezero Foto: Ivan Majc

Rogla vas bo presenetila s številnimi novostmi, med katerimi izstopa ekskluzivno letno-zimsko adrenalinsko doživetje. Za družine je idealna Pot med krošnjami, kjer lahko hodite visoko med drevesi in uživate v razgledu, kot ga vidijo ptice. Tisti, ki iščejo večji izziv, se lahko povzpnejo na Lovrenška jezera, visokogorsko barje, ki ponuja edinstveno izkušnjo hoje po lesenih poteh med jezeri in močvirji.

Pot med krošnjami Foto: Domen Hohler

Na Pohorju oživijo zgodbe in legende, kar bo popestrilo izlet tudi najmlajšim obiskovalcem. Domača lokalna hrana in gostoljubnost domačinov bodo poskrbeli, da bo vaša izkušnja še bolj prijetna in avtentična.

Kope Foto: arhiv naročnika

420 kilometrov kolesarskih poti

Pohorje s svojimi visokimi barji, planjami, rečicami in slapovi ponuja številne naravne bisere, ki jih lahko odkrijete med kolesarjenjem. Ne glede na to, ali ste izkušen kolesar ali pa le iščete prijeten izlet v naravi, vas Pohorje ne bo razočaralo. Ponuja prepleteno mrežo raznovrstnih kolesarskih poti.

Gorsko-turistični center Kope je raj za ljubitelje tako pohodništva kot kolesarjenja. Za najdrznejše obiskovalce so na voljo višinske postaje in bike parki, ki ponujajo izjemne adrenalinske izkušnje. Svoj notranji adrenalin lahko sprostite v kar štirih vrhunskih bike parkih: Bike Park Pohorje Maribor, Bike Park Rogla, Bike Park Kope in Bike Park Trije kralji.

Bike park Pohorje Foto: arhiv naročnika

Zelo vabljiva je tudi ena najlepše urejenih slovenskih kolesarskih poti Štrekna, ki je speljana po opuščeni trasi železniške proge. Gre za eno infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore.

Eden izmed vrhuncev, ki jih lahko doživite ob kolesarjenju, je tradicionalno splavarjenje na reki Dravi. Pridite in doživite raznolikost ter lepote tega kolesarskega raja!

Splavarjenje na reki Dravi Foto: Klemen Golob

Vrhunska adrenalinska doživetja

Ne glede na to, ali ste izkušen adrenalinski navdušenec ali šele odkrivate svojo strast do ekstremnih športov, vam Pohorje ponuja neskončne možnosti za razburljive dogodivščine. Poleg bike parkov boste tu našli strme plezalne stene in avanture na zip-linu, pa tudi jadranje s padalom.

Foto: Unitur

Vrhunsko vznemirjenje boste doživeli z adrenalinskim PohorJet-om, ki ponuja hitro vožnjo s številnimi zavoji in spusti. Sedežnica vas hitro pripelje na vrh, kjer se namestite na sanke, zapnete varnostni pas in se spustite v adrenalinsko pustolovščino.

V Parku Mašinžaga vas čaka 1.360 metrov dolga vijugasta proga Zlodejevo, ki je odprta skozi vse leto. Varno zimsko-letno sankališče je primerno tudi za otroke, vlečnica pa vas po koncu spusta pripelje nazaj na vrh.

Poleg aktivnih počitnic tudi brezskrben užitek

Za tiste, ki poleg rekreacije iščete tudi sprostitev, je odlična izbira Čokoladna vas ob reki Dravi, med tem ko slikovita vasica Ribnica na Pohorju prinaša popoln odklop od vsakdanjih skrbi.

Čokoladna vas ob reki Dravi Foto: arhiv naročnika

Ljubiteljem vrtov pa Botanični vrt Univerze Maribor razkriva osupljivo paleto barv in vonjev. Izgubite se v mirnih vrtovih, raziščite raznolike ekosisteme in spoznajte zdravilna zelišča ter domorodno floro.

Osvežite se lahko v čarobnem bazenskem kompleksu Aqualatio v Slovenj Gradcu, občutite harmonijo naravnega jezera Vodnega parka Radlje ob Dravi ali se razvajajte ob zdravilni termalni vodi v Termah Zreče. Za dodatno dozo razvajanja pa se potopite v ogrevan bazen z naravno pohorsko vodo v Pohorje Village Wellbeing Resort, kjer se vaše telo in duša združita v popolni sprostitvi.

Foto: Unitur

Čari Pohorja skozi zgodovino in tradicijo

Pohorje ni le čudovita destinacija za naravne aktivnosti, ampak tudi pravo kulturno doživetje, kjer se zgodovina, kultura in tradicija prepletajo v nepozaben potep. Med raziskovanjem ne zamudite obiskov gradov in dvorcev. Poseben čar izžareva Žička Kartuzija, nekdanji samostan belih menihov, danes pa oaza sprostitve, prizorišče koncertov in pravljičnih porok.

Žička kartuzija Foto: Matej Nareks

V najstarejšem mestu na Koroškem, Slovenj Gradcu, je zgodovina živo prisotna in zgradbe kažejo podobo iz 19. stoletja. V mestnem jedru so vredni ogleda Rojstna hiša Huga Wolfa, Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej in Medeni raj Perger.

Slovenj Gradec Foto: arhiv naročnika

V svet neskončnosti vas bo popeljal Center Noordung, ki razkriva skrivnosti vesolja z virtualno resničnostjo, projekcijami in razstavami.

Gostoljubnost domačinov in gastronomski užitki

Pohorje ni le naravna destinacija, ampak tudi bogato kulturno območje. Med raziskovanjem lahko odkrijete zgodovinske znamenitosti, se seznanite z lokalnimi tradicijami in uživate v kulinaričnih dobrotah, ki jih ponujajo lokalne gostilne in planinske koče. Pohorska kulinarika je prava poslastica za brbončice, saj tradicionalne jedi, pripravljene z lokalnimi sestavinami, razkrivajo bogastvo okusov in tradicije. Takšne izkušnje dodajo dodatno vrednost vašim počitnicam in vas povežejo z lokalno kulturo.

Izberite aktivne počitnice v naravi in doživite osvežujoč pobeg od vsakdanjih skrbi. Naj Pohorje postane vaše poletno zatočišče, kjer se boste napolnili z energijo, raziskovali naravne lepote in uživali v nepozabnih dogodivščinah.